Tallinna neli kooli muudavad õiguskantsleri soovitusel ühiskatsete korda

Õiguskantsler saatis eelmise nädala alguses Tallinna haridusametile ning neljale koolile kirja, kus tõi välja, et nende ühiskatsete korra kohaselt tuleb põhikoolilõpetajal kandideerimisel nimetada kuni kolm kooli, kuhu ta soovib õppima asuda.

Madise tõi välja, et koolide vastuvõtutingimused peavad olema seadusega kooskõlas, kuid seaduse kohaselt otsustab õpilaskandidaat ise, mitmesse kooli soovib kandideerida ning tal peab olema võimalik märkida mitu õppesuunaeelistust. Ta soovis koolidelt selgitust, miks saab nelja kooli asemel kandideerida üksnes kolme ning miks peab põhikoolilõpetaja kandideerimisel koolieelistuse kirja panema.

Seepeale otsustasidki Gustav Adolfi gümnaasium, inglise kolledž, reaalkool ja 21. kool vastuvõtutingimusi muuta.

"Oleme nelja kooliga koos vastuvõtukorda mõnes punktis muutnud," kinnitas GAG-i direktor Henrik Salum ERR-ile.

Ta selgitas, et nüüdsest saavad õpilased kandideerida kõiki nelja kooli ega pea kolme varianti paika panema. Koolieelistusi soovivad gümnaasiumid sisseastujalt siiski edaspidigi teada ning Salum põhjendas, et see ei sea mingeid piiranguid, vaid on vajalik vestluste graafikute määramiseks.

"Kui õpilane kandideerib kõiki nelja kooli, on vaja teha korralik vestluste graafik nelja kooli vahel ja ka õpilane peab teadma, millal ja kuhu on ta vestlustele kutsutud. Endiselt palume panna õpilasel nelja kooli puhul paika, millal ta millise kooli vestlusele saaks tulla," rääkis Salum ja lisas, et tegu on praktilise vajadusega, et vestluskomisjonide ja neis osalevate õpetajate tööd optimeerida.

Varem on õiguskantsler samal teemal pöördunud Tartus ühiskatseid korraldavate Hugo Treffneri gümnaasiumi, Jaan Poska gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi, Miina Härma gümnaasiumi ja Tamme gümnaasiumi poole.

Tartu koolid muutsid seepeale samuti oma vastuvõtutingimusi. Sel teisipäeval teavitasid nad ka õiguskantslerit, et edaspidi saavad õpilased sisseastumiskatsetele registreerudes märkida kõik viis kooli ning ei pea enne katsete tulemuste avalikustamist oma koolieelistust avaldama, vaid saavad ise valida, millises järjekorras nad koolidesse vestlema lähevad.