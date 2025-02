Riik saab olulisemate äriühingute nõukogudesse nimetada ühe tippametniku

Valitsus uuendas põhimõtteid, mille järgi riik edaspidi oma osalusega äriühingutes omanikuna tegutseb. Omanikuna hakkab riik senisest rohkem kaasuma ettevõtte strateegilisse juhtimisse.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) sõnul tuleb riigil omanikuna seada ettevõtetele eesmärgid ning tagada nende täitmine. "Omaniku roll ja vastutus on praegu hajunud. Ettevõtte tulemuste eest saab ministrilt tõsisemalt aru pärida tingimusel, et ta saab olla juhtimises rohkem kohal," märkis ta.

Tõstmaks riigi esindatuse taset olulisemate äriühingute nõukogudes, saab osalust valitsev minister ühe nõukogu liikme otsevalmise õiguse ministeeriumi ametnike hulgast, sh tippjuhtkonnast. Oma põhitegevusest tulenevate rollikonfliktide vältimiseks ei saa jätkuvalt nõukogu liikmeteks valida ministreid, riigikogu liikmeid, erakondade ja põhiseaduslike institutsioonide juhte.

Koostöö tõhustamiseks tihendatakse suhtlust omaniku ja nõukogu vahel. Edaspidi kohtutakse regulaarselt, et vastutav minister saaks jälgida ettevõtte omaniku ootuste täitmist, tehtud samme ja saavutatud tulemusi ning olla kursis ilmnevate probleemidega. Ministril on õigus tutvuda nõukogu koosolekute protokollide ja muude materjalidega.

Osaluspoliitika põhimõtetes on täpsustatud veel riigi äriühingutes osalemise eesmärke, nõukogu komiteede moodustamise põhimõtteid, juhatuse liikmete valimist, sisekontrollisüsteemi ja riskijuhtimise nõudeid. Uuendatud põhimõtetes on fikseeritud ka nõukogudes soolise tasakaalu eesmärk, mille poole on koosseisude komplekteerimisel järjekindlalt püüeldud.

Seaduse alusel uuendatakse riigi osaluspoliitika põhimõtteid iga viie aasta järel, hinnates selle käigus ka nende senist rakendamist. Niisamuti näeb riigiettevõtete ja sihtasutuste juhtimise efektiivsemaks muutmise ja selgemate omaniku ootuste sõnastamise ette valitsuse tegevusplaan aastateks 2024–2027.

Põhimõtete kujundamisel on arvestatud 2024. aastal uuendatud OECD riigi äriühingute juhtimispõhimõtetega, arvestatud valitsusliidu tegevusplaanis sätestatut ning pakutud lahendusi riigi äriühingutes esinenud või auditite ja erikontrollide käigus tuvastatud probleemidele.

Uute põhimõtete rakendamiseks muudetakse riigivaraseadust.