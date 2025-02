Iisraelis sai arvatavas autorünnakus 10 inimest vigastada

Väidetav rünnak toimus Haifa linnast lõuna pool asuvas Karkuri sõlmjaamas.

"Kahtlustatakse, et tegu on terrorirünnakuga. Politseijõud võtsid kahtlustatava sõiduki edukalt rajalt maha ja võtsid kinni kahtlusaluse, keda peetakse vastutavaks rammimises", märkis politsei avalduses.

Iisraeli kiirabiteenistus Magen David Adom märkis, et nende brigaad andis kohapeal ravi kümnele viga saanud inimesele, teiste seas ka 17-aastasele tüdrukule, kes oli kriitilises seisundis.

Kahtlusalune on 53-aastane palestiinlane Jenini piirkonnast okupeeritud Läänekaldal, ütles politsei ja märkis, et mees viibis Iisraelis ebaseaduslikult, kuid on abielus Iisraeli kodanikuga.

"Esialgsed uurimisandmed viitavad, et ta ründas tahtlikult tsiviilisikuid, kes ootasid bussipeatuses," lisas politsei.

Pinged Iisraeli ja palestiinlaste vahel on viimastel nädalatel kõrgena püsinud, kuna Iisraeli sõjaväelased korraldavad ulatuslikku haarangut Läänekalda põhjaosas, kus esmakordselt 20 aasta jooksul kasutatakse ka tanke.

Jaanuaris tegi Iisraeli sõjavägi Läänekaldale suure operatsiooni nimega "Raudmüür", mille eesmärk oli palestiina relvarühmitused Jenini, Tulkaremi ja Tubasi piirkonnast välja juurida.

Jenini ja sellega külgnevat pagulaslaagrit on peetud juba pikka aega palestiina võitlejate keskuseks ning vägivald seal ja kogu Läänekaldal on pärast Gaza sõja puhkemist kasvanud.

ÜRO hinnangul elas enne suurhaarangu algust Jenini pagulaslaagris umbes 24 000 inimest.