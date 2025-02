Starmer: Trumpil on õigus, öeldes, et Euroopa peab kaitsekulutusi tõstma

USA presidendil Donald Trumpil on õigus, kui ütleb, et Euroopa riigid peavad kaitsekulutusi tõstma, ütles neljapäeval Washingtonis visiidil viibiv Suurbritannia peaminister Keir Starmer.

Donald Trump ja Keir Starmer kohtusid neljapäeval Valges Majas. Starmeri sõnul rääkisid nad, et Ukrainas tuleb saavutada rahuleping, mis on karm, aga õiglane.

Starmer märkis kohtumise järgsel pressikonverentsil, et Trumpil on õigus, kui ütleb, et Euroopa peab oma kaitsekulutusi suurendama. Ta lisas, et Suurbritannia annab käesoleval aastal Ukrainale suuremas mahus abi kui varem. Tema sõnul on Suurbritannia NATO-s üks suuremaid panustajaid.

Starmer tänas Trumpi pühendumise eest Ukrainas rahu saavutamisele.

"Sa oled loonud võimaluse saavutada ajalooline rahuleping," ütles Starmer Trumpile. Ta lisas, et rahuleping ei saa aga agressorit premeerida.

"Ajalugu peab olema rahutegija poolel," sõnas Starmer ja rõhutas, et kaalul on praegu palju.

Trump omakorda ütles, et järgmine samm on kiiresti Ukraina sõjas relvarahu saavutada. Trumpi sõnul loovad tema praegused läbirääkimised aluse pikaajalisele rahule ja toovad Ida-Euroopasse stabiilsuse.

Trumpi sõnul peaks rahu Ukrainsse saabuma suhteliselt kiiresti või see ei saabu üldse.

Trump õnnitles Starmerit Suurbritannia kaitsekulutuste tõstmise pärast 2,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist 2027. aastaks. "Pärast aastaid alarahastamist on vaja järele jõuda," ütles Trump.

USA presidendi sõnul töötavad kaks riiki ka omavahelise kaubandusleppe sõlmimise nimel.