- Vaatlejate andmeil asus Ukraina Toretskis vastupealetungile;

Ukraina väed on Donetski oblastis Toretski all asunud vastupealetungile ning sisenenud linna, millest suure osa Venemaa hiljuti vallutas, teatasid mitu vaatlejat. Briti peaminister Keir Starmer ütles, et Ühendkuningriik on valmis saatma rahulepingu toetamiseks Ukrainasse oma maa- ja õhuväed.

Oluline reedel, 28. veebruaril kell 8.10:

Ukraina väed on Donetski oblastis Toretski all asunud vastupealetungile ning sisenenud linna, millest suure osa Venemaa hiljuti vallutas, teatasid mitu vaatlejat.

"Pärast esialgseid kuulujutte on nüüd piltide põhjal kindlalt kindlaks tehtud, et Ukraina relvajõud on tegemas suurt vasturünnakut Toretskis. Ukraina väed on juba kesklinna jõudnud ja liiguvad kahest küljest edasi. Tundub, et venelased on oma varustusliinid liiga pikaks venitanud," kirjutas sõja käiku jälgiv rühmitus Noelreports sotsiaalmeedias.

Toretsk direction.



After initial rumors it is now definitely established based on images that the AFU is busy with a major counterattack in Toretsk. It has already reached the center and is advancing from two sides. The Russians seem to have overstretched their supply lines. pic.twitter.com/3DI6VF495x — NOELREPORTS (@NOELreports) February 27, 2025

Samast kirjutas ka Ivan Ramirez de Arellano sotsiaalmeediakontol JominiW, kes märkis, et eri allikatest pärit info kohaselt on Ukraina väed on sisenenud Toretskisse põhjast ja läänest, jõudes potentsiaalselt kesklinna pärast Venemaa rünnakute edukat tõrjumist.

"Venemaa hiljutise edu tagasipööramine Toretskis on rindejoone stabiliseerimiseks ülioluline. Venemaa peamine väljakutse on säilitada Donbassi rinde killustumine väiksemateks, vähem koordineeritud sektoriteks, enne kui Ukraina suudab rinde stabiliseerida ja Vene väed operatiivselt ebasoodsasse olukorda panna," märkis Arellano.

Multiple reports indicate that Ukrainian forces have entered Toretsk from the north and west, potentially reaching the city center after successfully repelling Russian counterattacks. The situation is still evolving.



Reversing recent Russian gains in Toretsk is vital for… https://t.co/nyRbfjjpG6 — Iván Ramírez de Arellano, The Jomini of the West (@JominiW) February 28, 2025

Ta lisas, et Ukraina edu peatamaks Vene väekoondiste Jug (Lõuna) ja Zapad (Lääs) katsed moodustada Slovjanski-Kramatorski linnapiirkonnas ühisrinne ning väekoondiste Tsentr (Tsenter) ja Vostok (Ida) edasitungide blokeerimine Donetski oblasti lõunaosas pärsib Venemaa hoogu. Kuigi praegused sündmused ei ole veel otsustava kaaluga, võib Ukraina edu Toretskis oluliselt mõjutada Venemaa lähenemist sõjategevusele kevadel, märkis Arellano.

Starmer: Ühendkuningriik on valmis saatma rahulepingu toetamiseks Ukrainasse maa- ja õhuväed

Ühendkuningriik on valmis rahulepingu toetamiseks saatma Ukrainasse maavägesid ja lennukeid, ütles Briti peaminister Keith Starmer neljapäeval Valges Majas ühisel pressikonverentsil USA presidendi Donald Trumpiga.

"Teatan selgelt: Ühendkuningriik on leppe toetamiseks valmis saatma kohale maaväeid ja tõstma õhku lennukid, töötades koos meie liitlastega, sest ainult nii saab rahu hoida," ütles Starmer.

Starmer märkis ka, et kokkulepe Ukraina konflikti lõpetamiseks peab olema "karm ja õiglane".

"Arutasime täna plaani, kuidas saavutada karm ja õiglane rahu, mida Ukraina aitab kujundada ja mida toetab jõud, et takistada Putinit uuesti tagasi tulemast rohkema järele," ütles Starmer seistes Valges Majas Trumpi kõrval.

Rutte kinnitusel annavad NATO liitlased Ukrainale miljardite eest täiendavat abi

NATO peasekretär Mark Rutte teatas neljapäeval, pärast telefonikõnet USA presidendi Donald Trumpiga, et alliansi liikmed suurendavad oma kaitseinvesteeringuid ja valmistavad ette täiendavat rahalist toetust Ukrainale.

"Oli suurepärane vestlus Donald Trumpiga. USA ja NATO muutuvad tugevamaks. NATO liitlased liiguvad kiiresti, et investeerida rohkem kaitsesse. Teatati suurtest tõusudest ja neid tuleb veel," kirjutas Rutte oma postituses sotsiaalmeediakeskkonnas X.

Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD — Mark Rutte (@SecGenNATO) February 27, 2025

Ta rõhutas ka NATO jätkuvat toetust Ukrainale, lisades, et "liitlased valmistavad Ukrainale ette veel miljardeid abi ja panuseid julgeolekutagatistesse".

Rutte kommentaarid annavad märku NATO liikmesriikide ühisest jõupingutusest tugevdada kollektiivkaitset ja jätkata Ukraina sõjalist abistamist, kuni sõda Venemaaga jätkub, märkis väljaanne The Kyiv Independent.

Moskvas suleti öösel ootamatult Šeremetjevo lennujaam

Moskva Šeremetjevo rahvusvaheline lennujaam peatas ööl vastu reedet lähemalt lähemalt täpsustamata turvakaalutlustel töö, kuid taastas lendude vastuvõtmise ja väljumised uuesti juba tunni pärast.

Venemaa tsiviillennunduse ameti teatel peatati lennuliiklus Šeremetjevos kell 2.41 ning taastati juba kell 3.45. Sel ajal pidi üks lennuk kasutama maandumiseks Moskva Pulkovo lennuvälja.

Piirangute põhjuseid ei täpsustatud, kuid teates rõhutati, et selline otsus tehti turvakaalutlustel.

Šeremetjevo on Venemaa üks suurimaid lennujaamu ja rahvusvaheliste lendude peamine transpordisõlm.