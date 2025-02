Eesti Energia: uut õlitehast rohkem alla hinnata vaja ei ole

Reedel majandustulemusi tutvustanud Eesti Energia teatas, et on ehituses oleva Enefit 280 õlitehase alla hinnanud 107 miljoni euro võrra. Vajaduse allahindluse järele tingib õlitehase käivitamise venimine ja sellele antud keskkonna kompleksluba, mis kehtib aastani 2035.

Kui õlitehas saab hiljem valmis, on sellel vähem aega toota ja seega on ka arvestuslikult vähem väärtuslik.

Eesti Energia teatas, et tehase mehaaniline valmidus ehk seadmete paigaldamise lõpetamine on planeeritud 2025. aasta algusesse. Sellele järgneb testimine ja tehase päriselt tööle panemine. Möödunud aasta lõpu seisuga on 70 protsendil tehase seadmetest vaja veel seadistusi teha, enne kui testima saab hakata.

Ettevõtte juht Andrus Durejko ütles möödunud aasta majandustulemusi tutvustaval pressikonverentsil, et ettevõte teeb praegu tööd selle nimel, et tehas käesoleva aasta esimesel poolaastal tööle saada.

"Käivitust teeme esimesel poolaastal. Sellest on neli kuud järgi jäänud. Millal me saavutame täisvõimsuse? Seal on mitmed küsimused, nii et seda ma välja ei ütleks," märkis Durejko.

"Vaadates varasemat kogemust, seal on opereerimise ühtlustamise seadistamisega päris palju tööd, aga loodame, et me saame sellest üle. Täna on see parim projektsioon," lisas ta.

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm ütles, et kui uue õlitehase saab plaani kohaselt tööle, siis lisaallahindluse vajadust ei tule.

Samas kaalub Eesti Energia vanemate Enefit 140 õlitehaste sulgemist. Vanemate õlitehaste puhul on probleeme keskkonnanõuete täitmisega ja edasi opereerimiseks oleks vaja neisse märgatavalt investeerida.

"Meil on väga oluline otsus investeeringute seisukohast, et kas me investeerime õlitehaste parandamisse või me käitame ainult kahte uut," rääkis Durejko.

Kui vanemad õlitehased käima jääksid, siis ettevõtte õlitoodang suureneks. Kui mitte, siis uue Enefit 280 valmimisel Eesti Energia õlitoodang jääks praegusele tasemele.

Majandusaasta aruande kohaselt on õlitootmine Eesti Energiale kasumlik ja Durejko sõnul suudab ka uus õlitehas selle ehitamiseks tehtud investeeringud tagasi teenida. Samuti ütles Durejko et ettevõttel on kavas õlitehast rakendada ka pärast aastat 2035, kuid seda ei saa praegu raamatupidamislikult arvesse võtta.

Eesti Energia pani uuele Enefiti õlitehasele nurgakivi 2021. aasta novembris ja see pidi valmima möödunud aastal. Ehitamine on takerdunud muuhulgas vaidlustesse keskkonnaaktivistidega. Õlitehasele antud keskkonnaloa kohaselt saaks see töötada aastani 2035. Õlitehase maksumus on 370 miljonit eurot.