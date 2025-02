Zelenski ja Trumpi vahel puhkes sõnasõda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus reedel Valgesse Majja maavaralepet allkirjastama. Donald Trump nõudis seejärel, et Zelenski allkirjastaks leppe ja kahe riigipea vahel puhkes sõnasõda.

Zelenski jõudis reedel Valgesse Majja ning ovaalkabinetis puhkes tema ja Trumpi vahel sõnasõda. Trump rääkis, et Zelenski peab olema tänulik ning süüdistas teda kolmanda maailmasõjaga mängimises. Zelenski tõrjus süüdistusi, vahepeal süüdistas ka asepresident JD Vance Zelenskit lugupidamatuses.

Trump nõudis, et Zelenski allkirjastaks leppe ning ähvardas vastasel juhul Ukraina toetuseta jätta.

"Teie rahvas on väga vapper, kuid te kas teete leppe või me lahkume ja kui me lahkume, võitlete te ise lõpuni," ütles Trump Valges Majas toimunud kohtumisel.

"Ma arvan, et see ei läheks väga hästi, kui te võitlete lõpuni, aga teil ei ole kaarte käes," lisas Trump.

Trump ise tegi kahe nädala eest USA senises Ukraina-poliitikas kannapöörde ning on valmis pidama Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga sõja lõpetamiseks kõnelusi Euroopat ja Ukrainat kaasamata.

Suhted Zelenskiga teravnesid ning ta nimetas Ukraina presidenti valimisteta diktaatoriks ja süüdistas Ukrainat Venemaaga sõja vallandamises.

Pärast Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Briti peaministri Keir Starmeri visiiti näib ta aga olevat mõnevõrra leebunud ning kinnitab, et austab Zelenskit väga.

"Me saame hästi läbi," ütles ta neljapäeval ja tegi näo, et on diktaatori jutu unustanud.

"Kas ma ütlesin seda? Ma ei suuda uskuda, et seda ütlesin," vastas Trump, kui temalt Zelenski diktaatoriks nimetamise kohta küsiti.

Trumpi vihapurske põhjustas Zelenski esialgne reaktsioon maavaraleppe kavale, mis andis Washingtonile eelisjuurdepääsu Ukraina loodusvaradele nagu nafta, gaas ja haruldased muldmetallid, kuid ei pakkunud mingeid julgeolekutagatisi Venemaa vastu.

Trump on öelnud, et maavaraleppega tasub Ukraina Joe Bideni ametiajal talle antud miljonitesse dollaritesse ulatunud abi eest. Otseseid julgeolekutagatisi ei sisalda lepe endiselt.

Teisipäeval teatas Ukraina, et on USA-ga maavarade lepingu tingimustes kokku leppinud ja Zelenski sõidab Washingtoni sellele alla kirjutama.

Lepingu üksikasjad ei ole avalikkuseni jõudnud, kuid Zelenski ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et see on laiema kokkuleppe alus.

"See on alles algus, raamistik, see võib olla väga edukas. Edu sõltub meie vestlusest president Trumpiga," ütles Zelenski.