Märts algab uduse ilmaga

Märtsi esimene päev on pilvine ja kohati sajab veidi vihma ja lörtsi.

Laupäeva öö on pilvine. Üksikutes kohtades sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Mitmel pool on udu ja jäidet. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhutemperatuur püsib vahemikus -2 kuni +2 kraadi.

Hommik püsib pilves ja kohati on nõrka sadu. Mitmel pool endiselt udutab ja teedel on jäiteoht. Tuul on muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur jääb -1 ja +2 kraadi vahele.

Päev on enamasti pilves. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi ning ennelõunal püsib veel paiguti udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, rannikul pöördub tuul läänekaarde ja puhub 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhusoe tõuseb kuni +4 kraadini.

Pühapäeval sajab lund ja lörtsi laialdasemalt just hommikul ja ennelõunal, pärastlõunaks sadu lakkab. Öine õhutemperatuur jääb -3 ja +3 kraadi vahele, päeval on sooja 1 kuni 6 kraadi.

Esmaspäev tuleb peamiselt sajuta ning alles õhtul võib sadada vihma ja lörtsi ja seda rohkem Kirde-Eestis.

Teisipäeva öö on olulise sajuta, päeval sajab aga vihma, lörtsi ja kohati ka lund. Sadu lakkab õhtuks.

Sajune ja lörtsine tuleb ka kolmapäev.