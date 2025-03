Fotod: ERR-i uue maja ehitusplatsil toimusid lõhkamistööd

Vana telemast, algselt raadiomast, püstitati 1955. aastal Leningradi spetsialistide poolt. Mast oli 180 meetrit kõrge. Mast lammutati 1985. aastal, kui töötas 1980. aastal ehitatud teletorn.

Praegu on mastist alles neli betoonalust, igaüks kaalub umbes 150 tonni. Aluse lammutamiseks kasutati dünamiiti. 35 laengut paigutati puuraukudesse. Laengud ühendati viitdetonaatoritega.

"Sellel on väga täpne põlemiskiirus. Ja see annab võimaluse kontrollida, millisel hetkel iga laeng plahvatab," ütles Spark & Stone Concept lõhkemeister Teele Tuuna-Lootus.

35 laengut peavad plahvatama jadamisi, kokku kestab protsess umbes sekundi. Kõige aluseks on arvutus.

"Põhimõtteliselt me võtame kuupmeetri betooni ja me teame üldiselt, kui palju meil läheb vaja lõhkeainet, et see lõhata. Arvutasime üle kolm korda ja saime kätte niinimetatud vähendatud lõhkeainekogusega lõhkamise. Kuna meil on asustatud objekt ja me tahame, et kõik oleks võimalikult ohutu," lausus Tuuna-Lootus.

Lõpuks kaeti betoonkonstruktsioon liiva ja lõhkemattidega, et lõhkelaine ei mõjuks vales suunas. Jadamisi ühendatud laengud detoneeritakse mitteelektriliselt.

"Meil on siin väga palju erinevaid saatjaid, antenne, sagedusi, mis liiguvad läbi õhu. Meil on selline süütemasin, mis kogub väikese impulsi kokku. See peab olema täpselt õige tugevusega. Ja see kõik on krüpteeritud," rääkis Tuuna-Lootus.

Telemasti all asus kunagi ETV filmihoidla. Selle juhataja Peeter Vets meenutas kuue meetri sügavusel asunud ruumi, milles riiulitel seisid filmikarbid. Raadio-, hiljem telemastil pidi olema võimas magnetväli, ütleb veteran Vets.

"Kunagi oli tehnilise keskuse direktor Leiger Põldma. Ta ütles, et katsetame. Andis mulle magnetlindi ja panime selle hoidlasse akna peale. Ja tuleb välja, et sellel mastil oli nii suur magnetväli, et nädala pärast seal ei olnud mitte midagi peal. Aga sellest ei räägitud," meenutas Vets.

Lõhkemeister on teinud tööd 10 aastat karjäärides, kuid ka asulates. Mis tingis elukutsevaliku?

"See sai alguse peale seda, kui ma ühel lõhkamisel käisin abis. Ja ma otsustasin, et ma tahan sellest rohkem teada saada. Pluss – mul oli väga lahe füüsikaõpetaja," ütles Tuuna-Lootus.