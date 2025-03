Otepääle tuli saunamaratonile kokku pea tuhat saunahuvilist

Maratonil osalejad alustasid ligi 200-kilomeetrist pikkust teekonda, kus sellel aastal sai leili visata 21 eriilmelises saunas alustades vineerist ehitatud öö saunast kuni koobassaunani.

Ürituse peakorraldaja sõnul oli võistlejate hulgas rohkem nautlejaid ja võistlemas oli hinnanguliselt neljandik saunatajatest. Tiimi ühtsele välimusele ja kostüümidele pöörasid tähelepanu aga pea kõik osalejad.

"See on meil juba vist kaheksas või seitsmes maraton ja me oleme algusest peale olnud teletupsud. Inimesed tunnevad meid juba ära, kui me tuleme ja käime siin oma kostüümides," rääkisid Janar ja Kaido.

"See on unikaalne kogemus. Me ei saanud seda vahele jätta. Kui sa oled Eestis, siis sa pead seda tegema," ütles Norra suursaadik Eestis Marius Dirdal.

Nii nagu kostüümidega, oli saunamaratonil palju vaeva nähtud ka saunadega ja nii on näiteks Ritsu vanasse ujulakompleksi püsti pandud reivisaun.

"Ebareaalne. Mega-mega-mega. Kõige lähim asi, kus ma olen olnud, on olnud 5Miinust Shootersis. See on samasugune saun. Väga hea. See on innovatiivne. Ei ole varem sellist pidu saunas teinud. Väga mõnus," rääkisid Caspar ja Ott.

Saunamaratoni peakorraldaja sõnul pakub Otepääl toimuv saunamaraton aina enam huvi ka välismaalastele. Kohale tuldi nii Brasiiliast kui ka Jaapanist. Šveitsist oli sellel aastal kohal kuus tiimi.

"Nende põhieesmärk on lõhkuda seda müüti või traditsiooni, mis on nende riigis tulnud Saksamaa poolt, et saun on selline, kus ollakse hästi tasa, keegi ei lobise, keegi ei laula, keegi ei tarbi seal mingeid jooke. Nendele meeldib pigem see meie stiil, kus ollakse lõbusad, nauditakse," lausus saunamaratoni peakorraldaja Ago Arro.