Ilm läheb kevadisemaks

Algav nädal, eriti selle teine pool on üha enam kevade nägu.

Esmaspäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja lörtsi, on udu. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Hommikul võib Kirde-Eestis sadada vähest vihma. Mandri sisealadel on udu. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +3 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab vihma, ida pool võib sekka tulla ka lörtsi. Ennelõunal püsib paiguti udu. Edela- ja läänetuul tugevneb 5 kuni 10, puhanguti 16, saartel ja rannikul 7 kuni 14, puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +6 kraadini.

Teisipäeva öösel sajab vihma ja lörtsi kohati, päeval mitmel pool, pärastlõunal läheb kuivemaks. Öine õhutemperatuur on 0 kraadist +4, päevane +2 kraadist +6 kraadini.

Kolmapäeva öösel jõuab saartele tihe vihmasadu, mis läheb sisealadele liikudes üle lörtsiks, Ida-Eestis ka lumeks. Sadu peaks lahkuma Eestist pärastlõunal. Õhutemperatuur on öösel -3 kraadist +4 kraadini, päeval +2 kraadist +7 kraadini.

Nädala teises pooles sajuvõimalus väheneb ja kevadine päike näitab ennast ka rohkem. Öisel ajal on õhutemperatuur -1 kraadist +4, päevasel ajal +4 kraadist +9 kraadini.