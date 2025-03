Sõja 1104. päev: Ukraina süütas droonirünnakuga Ufaa naftatöötlemistehase

Oluline esmaspäeval, 3. märtsil kell 19.23:

- Ukraina süütas droonirünnakuga Ufaa naftatöötlemistehase;

- Vene raketirünnakus Ukraina polügoonile hukkus kümneid inimesi;

- Ukraina: tulistasime öö jooksul Venemaa poolt välja lastud 83 droonist alla 46;

- Harkivis sai kortermaja tabanud droonirünnakus seitse inimest viga;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit.

AFP analüüs: Venemaa pealetung Ukrainas aeglustus veebruaris taas

Vene väed edenesid veebruaris Ukraina aladel vähem kui eelmistel kuudel, näitab USA-s tegutseva Sõjauuringute Instituudi (ISW) andmetel põhinev AFP analüüs.

Moskva edenes veebruaris 389 ruutkilomeetrit, jaanuaris 431 ruutkilomeetrit, mullu detsembris 476 ruutkilomeetrit ja pealetungi kõrgajal novembris 725 ruutkilomeetrit, näitavad andmed.

Vene vägi alustas suurpealetungi rindejoonel eelmise aasta keskpaigas.

Okupatsiooniväe edenemine aastaga ehk 2024. aasta märtsist kuni 2025. aasta veebruarini oli kokku umbes 4500 ruutkilomeetrit ehk 0,75 protsenti Ukraina terviklikust territooriumist seisuga enne Venemaa sissetunge 2022. ja 2014. aastal, mis hõlmab endas ka Krimmi poolsaart ja Donbassi piirkonda riigi idaosas.

Seda on pea 20 korda rohkem kui sellele eelnenud 12 kuu jooksul. Ajavahemikus 2023. aasta märts kuni 2024. aasta veebruar edenes Vene vägi Ukrainas 231 ruutkilomeetrit.

AFP arvestus tugineb andmetele, mida igapäevaselt edastab ISW, mis saab oma teabe nii mõlema poole esitatavatest andmetest kui satelliidipildi analüüsist.

Ukraina süütas droonirünnakuga Ufaa naftatöötlemistehase

Ukraina relvajõud süütasid ööl vastu esmaspäeva korraldatud droonirünnakuga Venemaal Ufaas asuva naftatöötlemistehase. Baškortostani pealinn Ufaa asub Ukraina piirist umbes 1300 kilomeetri kaugusel.

"Ukraina korraldas kõige suurema ja kõige pikema distantsiga õhurünnaku selle sõja jooksul. Bašnefti naftatöötlustehas asub Ukraina piirist rohkem kui 1300 kilomeetri kaugusel," teatas sõjasündmusi kajastav sotsiaalmeediakonto Tendar.

Ukrainian drones conducted the largest long-range strike in this war. The Bashneft refinery in Ufa, Russia, which is more than 1,300 km from the Ukrainian border, has been struck. pic.twitter.com/o0udfgdGfb — (((Tendar))) (@Tendar) March 3, 2025

"See on esimene õhurünnak Ufaa naftatöötlemistehasele ja ühtlasi ka kõige kaugemal tabatud sihtmärk. Ufaas on mitu naftakompleksi üldnimetuse Bašneft all: Bašnefti naftatöötlemiskompleks sisaldab kolme tootmiskohta - Bašneft-UNPZ, Bašneft-Novoil ja Bašneft-Ufaneftehim - koguvõimsusega 23,5 miljonit tonni aastas," vahendas sotsiaalmeediakonto Special Kherson Cat.

️/1. Just now! Russian oil refinery in Ufa was targeted by long range kamikaze drones, 1350km from the frontline!



This is the first strike on Ufa oil refinery, and it's also the furthest targeted one.



There are several complexes under the common name "Bashneft" in Ufa: The… pic.twitter.com/2n2QVCiWGY — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) March 2, 2025

Avalike allikate kohaselt toodab ettevõte ligi 60 erinevat naftaprodukti, sealhulgas bensiini, kütteõli, diislikütust ja veeldatud gaase.

Ukraina uudisteagentuur Unian kirjutas, kuidas sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram olevat kohalikud elanikud kirjeldanud rünnakut, mis algas nii võimsa plahvatusega, et seda peeti maavärinaks. Pärast seda ilmus internetti palju videoid, millel oli jäädvustatudnaftatöötlemistehase territooriumil süttinud tulekahju.

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu valeinfo-vastase keskuse juhataja Andri Kovalenko kinnitas rünnaku toimumist, märkides, et Ufaa naftarafineerimistehas on üks Venemaa suurimaid.

"Naftaöötlemise kogumahu arvestuses on Baškortostan Venemaa viie suurima naftatöötlemiskeskuse hulgas. See rafineerimistehas on Vene armee jaoks strateegilise tähtsusega, kuna see on osa ettevõtete rühmast, mis pakub relvajõududele kütust," märkis Kovalenko.

Rünnaku tõsidusest annab tunnistust ka see, et süttinud tulekahjust teatasid Venemaa uudistekanalid, mida nad üldjuhul ei tee.

"Täna öösel reageerisid Venemaa eriolukordade ministeeriumi üksused kõrgendatud tasemel tulekahjule Ufaa naftatöötlemistehase territooriumil. Esialgsetel andmetel puhkes tulekahju põletusahju piirkonnas," vahendas uudisteagentuur Interfax Venemaa eriolukordade ministeeriumi regionaalse peakorteri pressiteenistust esmaspäeval.

Põlengust teatas ka riiklik uudisteagentuur TASS, mis lisas, et tulekahju lokaliseeriti.

Naftatöötlemistehaste kompleks asub Ufaa põhjapoolses tööstuspiirkonnas. Eriolukordade ministeeriumi teatel saadeti põlengupaika labor õhukvaliteedi jälgimiseks.

Vene raketirünnakus Ukraina polügoonile hukkus kümneid inimesi

Vene armee ründas laupäeval, 1. märtsil Ukraina maavägede üksuse polügooni, tappes ja haavates kümneid inimesi.

Rünnakut kinnitas esmaspäeval Ukraina maavägede komandör Mihhail Drapatõi, kuid ei avaldanud täpset ohvrite arvu, öeldes lihtsalt, et vaenlase raketirünnak põhjustas hukkunuid ja sai vigastatuid.

Päev oli ajakirjanik Juri Butusov teatanud, et vaenlane tabas väidetavalt Dnepropetrovski oblastis Samaara rajoonis Novomoskovski polügoonil asuvat Voshodi väljaõppekeskust. Tema sõnul oli ohvrite arv 130 inimest, kellest üle 30 olid hukkunud.

Vene kaitseministeerium teatas, et löök sooritati ballistilise raketiga Iskander-M.

"Tragöödia harjutusväljakul on vaenlase õhurünnaku kohutav tagajärg. Sõda nõuab kiireid otsuseid, vastutust ja uusi ohutusstandardeid, vastasel juhul kaotame rohkem, kui meil on," ütles Drapatõi.

Maavägede pressiteenistuse teatel käib praegu põhjalik kontroll, et selgitada välja kõik juhtunu asjaolud. Kindral Drapatõi jälgib uurimist isiklikult.

Ta hoiatas, et kõik, kes sel päeval otsuseid tegid, ja kõik, kes neid õigel ajal ei teinud, võetakse vastutusele. Keegi ei saa selgituste või ametlike aruannete taha peitu pugeda, lisas kindral.

"Ma eeldan, et nad püüavad varjata tõtt bürokraatia udus, kuid ma ei luba seda, et sõjaväe vastuluure osalusel ei jääks ükski detail tähelepanuta ja kurjategijad ei pääseks," ütles ta.

"Oleme tunnistajateks enneaegsetele otsustele ja omandamata õppetundidele. Kutsun ikka ja jälle üles kõiki Ukraina relvajõudude kindraleid, ohvitsere, seersante ja sõdureid: me peame vabanema formalismist, bürokraatiast ja kergemeelsusest. Kõik me vastutame oma relvavendade elu eest," märkis kindral.

Häkkänen: Soome on vägede Ukrainasse saatmise suhtes ettevaatlik

Soome suhtub ettevaatlikult vägede saatmisse Ukrainasse võimalikku vaherahu tagama, ütles Soome kaitseminister Antti Häkkänen esmaspäeval.

"Oma geograafilise asendi tõttu rindelähedase riigina peame olema vägede saatmise osas väga ettevaatlikud. Toetame usaldusväärseid kokkuleppeid, kuid ei ole esimesed, kes osalevad," ütles minister.

Häkkäneni sõnul on praegune prioriteet keskenduda uuele Ukraina logistilise toetuse ja rahastuse paketile, et parandada Kiievi läbirääkimispositsiooni.

Ukraina: tulistasime öö jooksul Venemaa poolt välja lastud 83 droonist alla 46

Ukraina sõjavägi teatas esmaspäeval, et tema õhutõrje tulistas Venemaa poolt välja lastud 83 droonist alla 46.

Veel 31 drooni kadus radaripildilt ega jõudnud oma sihtmärkideni, seda tõenäoliselt elektroonilise sõja vastumeetmete tõttu, lisasid relvajõud.

Harkivis sai kortermaja tabanud droonirünnakus seitse inimest viga

Venemaa droon tabas pühapäeval hilisõhtul Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis mitmekorruselist kortermaja, põhjustades tulekahju ja vigastades kaheksat inimest, teatas linnapea.

Linnapea Ihor Terehhov kirjutas sõnumirakenduses Telegrami, et droonirünnaku süüdatud tulekahju levis mitmesse korterisse hoone ülemisel korrusel.

Ükski vigastatutest haiglaravi siiski vajanud, ütles ta.

Õhurünnakus sai kahjustada veel kolm elamut, plahvatuste tõttu purunes üle saja akna.

Harkiv on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aasta veebruaris olnud Vene õhurünnakute sagedane sihtmärk. Reedel sai linnas mitmest droonirünnakust purustusi meditsiinikeskus.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1350 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 878 070 (võrdlus eelmise päevaga +1350);

- tankid 10 252 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 21 290 (+16);

- suurtükisüsteemid 24 019 (+60);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1306 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1093 (+2);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 27 655 (+61);

- tiibraketid 3085 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 39 327 (+109);

- eritehnika 3768 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.