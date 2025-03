Ukraina süütas droonirünnakuga Ufaa naftatöötlemistehase

"Ukraina korraldas kõige suurema ja kõige pikema distantsiga õhurünnaku selle sõja jooksul. Bašnefti naftatöötlustehas asub Ukraina piirist rohkem kui 1300 kilomeetri kaugusel," teatas sõjasündmusi kajastav sotsiaalmeediakonto Tendar.

Ukrainian drones conducted the largest long-range strike in this war. The Bashneft refinery in Ufa, Russia, which is more than 1,300 km from the Ukrainian border, has been struck. pic.twitter.com/o0udfgdGfb

"See on esimene õhurünnak Ufaa naftatöötlemistehasele ja ühtlasi ka kõige kaugemal tabatud sihtmärk. Ufaas on mitu naftakompleksi üldnimetuse Bašneft all: Bašnefti naftatöötlemiskompleks sisaldab kolme tootmiskohta - Bašneft-UNPZ, Bašneft-Novoil ja Bašneft-Ufaneftehim - koguvõimsusega 23,5 miljonit tonni aastas," vahendas sotsiaalmeediakonto Special Kherson Cat.

️/1. Just now! Russian oil refinery in Ufa was targeted by long range kamikaze drones, 1350km from the frontline!



This is the first strike on Ufa oil refinery, and it's also the furthest targeted one.



There are several complexes under the common name "Bashneft" in Ufa: The… pic.twitter.com/2n2QVCiWGY