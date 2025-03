Kui Reformierakond ja Eesti 200 oleks valmis põhiseaduse muutmisel sotsidest mööda minema, võiks see lõhkuda võimuliidu nii, et põhiseadus jääks ikkagi muutmata, sest SDE-l ja Keskerakonnal on kahepeale blokeerivad hääled koos.