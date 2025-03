Saksamaal sõitis auto taas rahva sekka, hukkus vähemalt üks inimene

Kahtlusalune on kinni peetud. Politsei pressiesindaja Stefan Wilhelm kutsus inimesi kodus püsima.

Wilhelm ütles, et autojuht sõitis Mannheimi Paradeplatzil jalakäijate tänaval inimeste sekka.

"Võime kinnitada, et üks kurjategija on vahistatud. Me ei saa veel anda infot selle kohta, kas kurjategijaid oli rohkem," lisas pressiesindaja, kelle sõnul politsei ei saa veel täpsustada, mitu inimest sai vigastada ja milline on nende seisund.

Mannheimi ülikoolihaigla teatas, et käivitas kriisiplaani ja on kannatanute vastuvõtmiseks valmis, edastas uudisteagentuur DPA.

Üle Saksamaa osalesid paljud inimesed pikal nädalavahetusel karnevalipidustustel. Mannheimi tänavaparaad toimus pühapäeval.

Saksamaal on viimasel ajal mitu korda auto sõitnud rahva sekka. Hiljuti sõitis Münchenis auto rahva sekka. Võimud vahistasid toona Afganistani päritolu varjupaigataotleja.