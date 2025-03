Iraani asepresident pidi konservatiivide surve tõttu ametist lahkuma

Iraani majandus seisab silmitsi allakäiguga, Teherani võimukoridorides on olukord pingeline ja asepresident Mohammad Javad Zarif pani islamiriigi kohtusüsteemi juhi "nõuandel" ameti maha.

Zarif teatas esmaspäeval, et kohtusüsteemi juht Gholam Hossein Mohseni-Ejei kutsus ta vestlusele ning soovitas tal naasta akadeemilisse keskkonda.

Zarif ise on reformimeelse presidendi Masoud Pezeshkiani liitlane, viimane kutsus ta ka valitsusse. Zarifi kriitikud leiavad aga, et tema Ameerikas sündinud lapsed on Iraani ja USA kodanikud ja seetõttu ei sobi Zarif nii tähtsasse ametisse, vahendas Rferl.

Reformist Pezeshkian valiti Iraani presidendiks eelmise aasta suvel. Ta kogus presidendivalimiste teises voorus umbes 53,6 protsenti häältest ja võitis ultrakonservatiivset Saeed Jalili. Esimeses voorus edestas Pezeshkian mitut konservatiivi.

Zarif ise on pikka aega olnud islamiriigi konservatiividele pinnuks silmas. Hiljuti tagandati ametist ka Iraani majandusminister Abdolnasser Hemmat.

Zarifi ametist lahkumine on järjekordne tagasilöök Pezeshkiani jaoks. Samal ajal kiireneb riigis inflatsioon, USA sanktsioonid kahjustavad Iraani majandust, rahvas on elektrikriisist räsitud. Must turg õitseb ja Iraani riaal jätkab vabalangust.

Pezeshkian on varem avaldanud soovi taastada dialoog USA ja Iraani vahel. Zarif ise osales 2015. aastal sõlmitud tuumalepingu läbirääkimistel. Samas riigi kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei välistas veebruaris kõneluste pidamise Donald Trumpi administratsiooniga ning lubas reageerida jõuliselt USA ähvardustele.