Teisipäev on vihmane

Teisipäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, Kirde-Eestis sajab aeg-ajalt vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 14, iiliti 19 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Ida-Eestis sajab kohati vähest vihma või lörtsi. Tuul puhub edelast ja läänest 4 kuni 10, saartel ja rannikul 7 kuni 14, puhanguti 19 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool vihma, kohati sekka ka lörtsi. Õhtu poole pilvisus hõreneb ja sadu liigub Eesti kohalt kagusse. Puhub lääne- ja edelatuul 7 kuni 13, puhanguti 19 meetrit sekundis. Sooja on kuni 6 kraadi.

Kolmapäeval tuleb sajusem öö ja päeva esimene pool. Õhutemperatuur on öösel sisemaal kergelt miinuspoolel, päeval on sooja 2 kuni 7 kraadi. Neljapäev on olulise sajuta ning öösel on -1 kuni +4, päeval 4 kuni 10 kraadi.

Reede rõõmustab veel soojema ilma ja selgema taevaga. Laupäeval võib sadada kohati vähest vihma ning õhutemperatuur tõuseb päeval kuni 10 kraadini.