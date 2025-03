Sõja 1105. päev: Ukraina droonirünnakus süttis naftajuhe Venemaal Rostovi oblastis

Oluline Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu teisipäeval, 4. märtsil kell 18.11:

- Ukraina droonirünnakus süttis naftajuhe Venemaal Rostovi oblastis;

- Ukraina korraldas droonirünnaku Sõzrani naftakäitisele;

- Venemaa droonirünnakus Odessale sai viga neli inimest;

Ukraina droonirünnakus süttis naftajuhe Venemaal Rostovi oblastis

Ukraina relvajõud süütasid esmaspäeva õhtul korraldatud droonirünnakuga naftajuhtme ja arvatava naftabaasi Venemaal Rostovi oblastis.

"Tšertkovo rajoonis toimunud ulatusliku droonirünnaku tagajärjel süttis naftajuhe. Sündmuskohale sõitsid päästeteenistuse meeskonnad, personal evakueeriti," kirjutas Rostovi oblasti kuberneri kohusetäitja Juri Sljusar esmaspäeva hilisõhtul sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et inimohvreid esialgsetel andmetel rünnak kaasa ei toonud.

"Droonirusude kukkumise tõttu süttis Tšertkovo rajooni territooriumil ka ladu. Töötajad evakueeriti sündmuskohalt," kirjutas Sljusar täpsustamata, mis laoga tegemist oli.

✈️ After an attack by Ukrainian drones, a fire broke out on an oil pipeline in the Rostov region.

Also, due to the debris of drones, a warehouse at an industrial facility in Sokhranovka in the Rostov region caught fire, - Acting Governor of the region pic.twitter.com/PRqhrxWTh6 — Tracey SBU Fella #NAFO (@trajaykay) March 3, 2025

Ukraina-meelsete sotsiaalmeediakontode andmetel sai tabamuse naftatoodete hoidla.

Hiljem teatas Sljusar, et naftajuhtme põleng on õnnestunud likvideerida.

Öösel teatati ka Ukraina droonirünnakust piiriäärses Rostovi oblastis asuvale Novošahtinski naftatöötlemistehasele. Kui Vene võimude teatel tõrjuti droonirünnak, siis Ukraina sõjaväe teatel suudeti rafineerimistehas põlema panna.

Novošahtinski naftatöötlemistehas on suurim Venemaa lõunaregioonide naftasaadustega varustaja.

Russian Telegram channels report a fire at an oil refinery in Novoshakhtinsk, Rostov region of Russia, after a drone attack.



It is the larfest supplier of oil products in the south of Russia. pic.twitter.com/zWzAie4hg2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 3, 2025

Uudisteagentuur Reuters tunnistas, et ei suuda iseseisvalt kummagi poole väiteid kontrollida.

Ukraina ründab pidevalt Venemaa naftarajatisi, et sellega piirata Moskva võimalusi teenida oma sõjamasina käigushoidmiseks raha ning samuti Vene sõjatehnika varustamist kütusega. Detsembris põles Rostovi oblastis asuvas naftatöötlemistehases tunde Ukraina rünnakust alguse saanud tulekahju.

Poola peaminister kinnitas USA relvatarete lõpetamist Kiievile

Andmed Poola-Ukraina piirilt kinnitavad Ameerika sõjalise abi tarnete lõpetamist Ukrainale, ütles teisipäeval Poola peaminister Donald Tusk.

"Piirilt, meie sõlmpunktist Jasenkast saabuvad sõnumid kinnitavad Ameerika poole väiteid (tarnete peatamise kohta Ukrainale). See paneb Euroopa, Ukraina ja Poola muidugi keerulisemasse olukorda, kuid me peame sellega toime tulema," ütles peaminister agentuurile PAP.

Ukraina korraldas droonirünnaku Sõzrani naftakäitisele

Ukraina korraldas ööl vastu teisipäeva droonirünnaku Venemaa Samaara oblastis asuvale Sõzrani naftarafineerimistehasele, põhjustades seal tulekahju.

"Täna öösel ründasid vaenlase droonid üht Sõzrani tööstusettevõtet. Meie õhutõrjejõud likvideerisid droonid," kirjutas Samaara oblasti kuberner Vjatšeslav Fedorištšev oma sotaiaalmeediakanalis.

Vigastusi ega kahjustusi ei olnud, lisas ta.

Samas selgub Ukraina-meelsetest sotsiaalmeediakanalitest, et Ukraina-Vene rindejoonest 800 kilomeetri kaugusel asuv Sõzrani naftarafineerimistehas sai rünnakus tabamuse ning seal puhkes tulekahju.

Ukrainian UAVs negotiated a great deal for the rissian oil refinery in Syzran tonight.



Earlier, an oil refinery in Syzran, Samara Region, was attacked on the night of February 19. pic.twitter.com/uzrMXuSW1u — Olga Klymenko (@OlgaK2013) March 4, 2025

Venemaa võimud tavapäraselt ei täpsusta, mis tüüpi objekt Ukraina rünnaku alla langes ning enamasti väidavad, et tulekahju puhkes allakukkunud droonirusude tõttu.

Venemaa droonirünnakus Odessale sai viga neli inimest

Venemaa õhurünnakaus Odessale sai esmaspäeval vigastada neli inimest ja kahjustada ka energiataristu, mis põhjustas linnas elektrikatkestusi ja küttesüsteemi häireid, teatasid kohalikud võimud.

"Õhurünnak kahjustas energiataristut," ütles Odessa oblasti kuberner Oleh Kiper sotsiaalmeediakanalis Telegram tehtud postituses. "Praegu on mõnes linnaosas elektrikatkestusi."

Odessa linnapea Hennadi Truhhanov ütles, et kaks vigastatut viidi haiglasse. Rünnakus sai kannatada ka mitu elumaja ja kaks eralasteaeda.

Truhhanov ütles ka, et energiataristut kahjustanud rünnaku tõttu tekkis lühike paus elumajade soojaga varustamises, kuid see õnnestus kiiresti korda saada.

Venemaa tavapäraselt oma rünnakut ei kommentaarinud.

Mõlemad pooled eitavad tsiviilelanike ründamist sõjas, mida Venemaa alustas kolm aastat tagasi täiemahulise kallaletungiga oma naabrile. Kuid tuhanded tsiviilisikud on sellest ajast peale surnud, enamik neist on ukrainlased.