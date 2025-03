Ukraina droonirünnakus süttis naftajuhe Venemaal Rostovi oblastis

"Tšertkovo rajoonis toimunud ulatusliku droonirünnaku tagajärjel süttis naftajuhe. Sündmuskohale sõitsid päästeteenistuse meeskonnad, personal evakueeriti," kirjutas Rostovi oblasti kuberneri kohusetäitja Juri Sljusar esmaspäeval sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et inimohvreid esialgsetel andmetel rünnak kaasa ei toonud.

"Droonirusude kukkumise tõttu süttis Tšertkovo rajooni territooriumil ka ladu. Töötajad evakueeriti sündmuskohalt," kirjutas Sljusar täpsustamata, mis laoga tegemist oli.

