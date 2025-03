Poeletid on vastlapäevaks hernestest hõredaks ostetud

Poodide kogemus näitab, et traditsioon vastlapäeval hernesuppi süüa elab Eesti inimestes jõudsalt edasi: mitmekordistunud on kuivatatud herneste ja suitsuliha, aga ka purgihernesuppide müük.

Selle aasta vastlailm liugu lasta ei võimalda, kuid poodide viimase nädala müügistatistika näitab, et vastlatoidu vastu on huvi suur ning vastlakuklid pole sugugi ainus müügihitt. Nii osteti Rimis hernesupikogu ehk suitsutatud searinnakuluud tavapärasest viis korda rohkem ning purgihernesuppide müük kasvas neljakordseks.

"Nii nagu vastlakuklite puhul eelistatakse eelkõige kuklit, mis on kohe söömiseks valmis, eelistatakse nullist ise supi tegemise asemel purgisuppi," ütles Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson.

Kui herneste puhul on kõige enam kasvanud soodsaima toote müük ning need on enamikus Rimi poodides saadaval, siis hernesupikogu kohta märkis Jürisson, et poest võiksid selle vastlapäeval leida need, kes kiiremini kohale jõuavad.

Ka Selveris on hernesupi koostisosade müük viimase nädala jooksul neljakordistunud.

"Lisaks on väga populaarsed vastlakuklid, mis kuuluvad lahutamatult selle pidupäeva juurde," sõnas Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

Prismades on kuivatatud herneste müük vastlapäeva eel kasvanud kolm korda, mistõttu võib arvata, et paljud inimesed plaanivad sellel aastal traditsioonilist hernesuppi ise valmistada, ütles Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk.

Ta rääkis, et ka suitsuliha müük on viimastel nädalatel kasvanud 40-80 protsenti, muutudes vastlapäeva lähenedes aina hoogsamaks. Otsa ei ole ükski neist toodetest Kärgi kinnitusel suurest nõudlusest hoolimata veel saanud.

Vastlakuklite müük on aga sellel aastal olnud veidi tagasihoidlikum ning seda seostas Kärk ebavastlaliku ilmaga.

"Kogemus näitab, et vastlakuklite populaarsus sõltub suuresti ilmastikutingimustest. Kui vastlapäeva ajal on lumi maas ja külmakraadid, siis suureneb ka kuklite müük märgatavalt, sest inimesed seostavad neid traditsioonilise talvise vastlaliuga," tõdes Kärk.

Maxima klientide ostukorv peegeldab samuti vastlapäevaks valmistumist: herneste müük on viimastel päevadel olnud stabiilselt väga kõrge ja müügimahud mitmekordsed. Suitsuliha müük on võrreldes eelmise nädalaga kasvanud 15 protsendi võrra.

Vastlakuklite põhiline müügipäev on Maxima kinnitusel kindlasti teisipäev, kuid ostuaktiivsuse tõusu oli märgata juba esmaspäeval, mil kukleid müüdi kaks korda rohkem kui pühapäeval.