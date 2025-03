Serbia parlamendis puhkes märul

Serbias puhkesid mitu kuud tagasi korruptsioonivastased meeleavaldused, protestiliikumist veavad tudengid. Ka opositsioonisaadikud on liitunud protestijatega.

Protestiliikumine on suurendanud survet Serbia valitsusele ja president Aleksandar Vučićile. Hiljuti astus protestijate survel tagasi ka Serbia peaminister Miloš Vučević.

Teisipäeval toimus esimene istung pärast Vučević tagasiastumist ning olukord parlamendis läks väga tuliseks.

Koalitsioon kiitis päevakorra heaks, kuid seejärel tõusid mõned opositsioonisaadikud püsti ning tormasid spiikri suunas. Seejärel hakkasid saadikud kähmlema turvatöötajatega. Teised saadikud loopisid suitsugranaate ja kasutasid pisargaasi.

Spiiker Ana Brnabic ütles, et vigastada sai kaks saadikut. Üks parlamendisaadik sai märuli tõttu insuldi ja tema seisund on kriitiline.

Chaos in the Serbian Parliament — deputies brawl and throw smoke grenades



Opposition members filled the chamber with smoke and unfurled a banner reading: "Serbia will rise to overthrow the regime."



After the intense scuffle, SNS MP Jasmina Obradović suffered a stroke. Two… pic.twitter.com/PkMxF4kkTt