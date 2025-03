Trump ähvardas jätta protestidega seotud ülikoolid rahata

USA president Donald Trump teatas teisipäeval, et kärbib "ebaseaduslike protestidega" seotud ülikoolide rahastamist. Õiguseksperdid ütlesid, et selline samm ei ole põhiseadusega kooskõlas.

"Agitaatorid vangistatakse või saadetakse jäädavalt tagasi riiki, kust nad tulid. Ameerika üliõpilased visatakse jäädavalt (koolist) välja, või, olenevalt kuriteost, arreteeritakse," teatas Trump.

Trump ei täpsustanud, milliseid proteste ta peab ebaseaduslikuks. Eelmisel aastal aga puhkesid USA eliitülikoolides Palestiina-meelsed meeleavaldused, mis mõjutasid ka riigisisest poliitikat. Vabariiklased ning ka mitmed tähtsad demokraadid mõistsid need protestid hukka.

Cornelli ülikooli õigusteaduse professor Gautam Hans ütles ajalehele The Wall Street Journal, et Trumpi poolt viidatud protestid on kooskõlas Ameerika Ühendriikide põhiseaduse esimese parandusega. See näeb ette usuvabaduse, sõnavabaduse, ajakirjandusvabaduse ja rahumeelsete kogunemiste vabaduse USA-s.