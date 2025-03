Pärnu pagariäris valmis 10 000 vastlakuklit

Pärnu kohvikute sõnul tahetakse vastlapäeval enamasti ikka klassikalist kuklit vahukoorega. Pärnus võis kukli kätte saada umbes pooleteise kuni nelja euro eest.

Elleni pagariäris on öö ja hommiku jooksul valmis küpsetatud 10 000 vastlakuklit.

"Hommikune vahetus tuli kella neljast, hakkas neile vahukoort peale laskma ja samal ajal siis teised veeretasid uusi kukleid. Möödunud aasta me tegime 12 000 kuklit, sellel aastal tegime 2000 vähem. No esiteks, ilm on selline. Teiseks see müügiperiood on väga pikk olnud," rääkis Elleni pagariäri juhataja Ellen Potsepp.

Osa kukleist läheb poodidesse, aga suurem osa müüakse pagariäri enda kohvikutes.

"Mis on ühe hea vastlakukli saladus? Kergitamine. Tegelikult noh, ma vaatan, et teevad taigna ja nad ei kergita, kui taigent ei kergita, siis on vastlakukkel kõva ja sitke," rääkis Potsepp.

"Ostsin kingituseks neli tükki ja neli ostsin söömiseks. Ikka söön, kuigi ei tohiks, kaalu pärast ei tohiks," rääkis Viive.

Legendaarne Pärnu sõõrikubaar oli lõunaks pooled vastlakuklid maha müünud.

"Huvi vastlakuklite vastu on ikka sama suur kui igal aastal ja ei oska öelda, et vähemaks jäänud oleks, et pigem on võib-olla eelmine aasta isegi vaiksem kui see aasta," ütles Sõõrikubaari juhataja Andrus Tomson.

Leivaka pagarikoda küpsetas valmis 1600 kuklit ja päeva peale tehti juurdegi. Klassikalise kukli kõrval võis siit leida erilisemat kraamigi, näiteks karamelli, kamakreemi ja maapähklivõiga kukleid.

"Oleme tavaliselt 2000 kuklit müünud. 4000 kukli ajad on minu jaoks möödas. Seal on põhjuseid mitmeid, võib-olla et üks on see, et hakkame müüma neid juba esimesel jaanuaril. Kui piparkoogid lõpevad, hakkavad kohe vastlakuklid," rääkis Leivaka pagarikoja omanik Ralf Ramot.