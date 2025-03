Kolmapäeval tuleb vihma, idas ka lörtsi

Kesk-Euroopa kohal laius aga kuiva õhuga kõrgrõhuala. Selle lauge hari levis üle Läänemere, pakkudes vahelduseks ka veidi kuivemat ilma.

Öösel kaugeneb kõrgrõhuhari Eesti kohalt itta ning merelt jõuab meieni aktiivne madalrõhulohk. Saartelt algav vihmasadu laieneb mandrile muutudes Ida-Eestis lörtsiks ja lumeks. Pärastlõunal eemaldub madalrõhulohk Venemaale ning Läänemerelt saabub Eesti kohale kuivema õhuga kõrgrõhuhari.

Neljapeval läheneb meile Skandinaaviast järgmine madalrõhkkond ning lõunast kõrgrõhuala serv. Pilvi ja sademeid jääb vähemaks ning tugev tuul toob meile soojemat õhku.

Pärast keskööd kõikjal Eestis pilvisus tiheneb ning saartelt algav vihmasadu laieneb hommikuks üle maa. Mandril sajab algul sekka ka lörtsi ja lund ning võib tuisata. Puhub läänekaare tuul 5-11, pärast keskööd saartel iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2, saartel +2..+5°C.

Kolmapäeva hommikul sajab vihma, idas ka lörtsi ja lund ning võib tuisata.

Puhub edelatuul 5-10, iiliti 15, saartel ja rannikul 7-14, iiliti 20 m/s. Sooja on 0..4, saartel ja läänerannikul kuni 6°C.

Päev tuleb pilves selgimistega. Ennelõunal sajab vihma, paiguti sekka ka lörtsi. Pärastlõunal aga rabistab kohati vaid nõrka vihma. Tuul puhub läänest ja edelast 7-13, iiliti 17, Liivi lahel kuni 20 m/s. Õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Termomeetri näit tõuseb vahemikku +3..+8°C.

Neljapäev tuleb küll tuuline, kuid õhtul hakkab pilvisus hõrenema ning töönädala lõpp tuleb seega sajuta. Sooja on keskmiselt lausa 9 kraadi. Nädalavahetus tuleb aga pilvine ning mitmel pool on ka vihma oodata. Õhutemperatuur veidi langeb ehk laupäeval on sooja keskmiselt 7 ning pühapäeval 5 kraadi.