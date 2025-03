Oluline kolmapäeval, 5. märtsil kell 5.40:

- Venemaa korraldas Odessale ulatusliku droonirünnaku;

- Euroopa firma peab läbirääkimisi satelliiditeenuste laiendamiseks Ukrainas.

Venemaa korraldas Odessale ulatusliku droonirünnaku

Odessa võimud teatasid teisipäeva hilisõhtul, et Venemaa korraldas sadamalinnale järjekordse ulatusliku droonirünnaku.

Erinevates linnaosades oli kuulda võimsaid plahvatusi, teateid plahvatuste kohta tuli ka Tšornomorski linnast. Võimude teatel on vähemalt üks inimene hukkunud ja mitu vigastada saanud.

Odessa oblasti sõjaväevalitsuse juht Olen Kiper palus Odessa linna ja oblasti elanikel jääda varjenditesse. Kiperi sõnul on alla lastud droonide rusud kahjustanud eramuid Odessa eeslinnades, kus on puhkenud tulekahjud.

Odessa linnapea Hennadi Truhhanov teatas, et vaenlane tabas taas kriitilist taristut, osa linnast jäi elektri ja veeta, vahendas Ukrainska Pravda.

Euroopa firma peab läbirääkimisi satelliiditeenuste laiendamiseks Ukrainas

Prantsuse satelliidioperaator Eutelsat, millele kuulub Starlinki konkurent OneWeb, peab läbirääkimisi Euroopa valitsustega satelliidiühenduste laiendamiseks Ukrainas, vahendas Kyiv Independent.

Ettevõte teatas teisipäeval, et peab kõnelusi Euroopa institutsioonide ja äripartneritega ning et tal on olemas seadmed kiireks kasutuselevõtuks, et toetada kriitilisi missioone ja taristut Ukrainas, kirjutas Financial Times.

Arutelud toimuvad ajal, mil kasvab mure, et Ukraina kaotab juurdepääsu Elon Muski Starlinki süsteemile.

Eutelsati aktsia kerkis 70 protsenti, ajendatuna investorite veendumusest, et Euroopa juhid suurendavad sõjalist toetust Ukrainale.

Eutelsat tunnistas, et tema panuse ulatus sõltub Ukraina sõjalistest vajadustest, julgeolekuprotokollidest ja olemasolevatest sidesüsteemidest.