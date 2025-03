Lähiaja ilm on kevadine

Lähipäevil püsib ilm kevadine, neljapäev on jõulise tuulega.

Neljapäeva öö on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja on udu. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, iiliti 13, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Hommik on laialdaselt pilvine, aga sajuta. Puhub tugev edelatuul, puhanguti 13, rannikul 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +3 kuni +7 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Ennelõunal võib tiba vihma tulla, pärastlõuna on sajuta ja õhtuks tõmbub ka taevas selgeks. Edela- ja läänetuul ulatub 13, iiliti 18, pärastlõunal rannikul kuni 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 8 kuni 11 kraadini, tuulisel rannikul jääb 5 kraadi piirile.

Reede tuleb sajuta ja selgema taevaga. Tuul tõmbub tagasi. Öö on 0 kraadi ümber, päeval tõuseb õhusoe üsna 10 kraadi lähedale, rannikul on märksa jahedam.

Laupäeva öö on sajuta ja 0 kraadi lähedane. Päev on pilvisem ja mõnes kohas tibab veidi vihma. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, lõuna pool 10 kraadini.

Pühapäev on lõunani suurema sajuta, õhtu poole võib kohati lörtsi ja vihma sadada. Öö on napilt miinuses, päev 3 kraadist põhjarannikul 8 kuni 9 kraadini sisemaal.

Uue nädala algus kulgeb ikka kevadisel lainel. Kuid keset nädalat toimub pööre külmemale ja saame lundki näha.