Krõvõi Rihhi tabanud Vene raketirünnakus hukkus kaks ja sai viga 28 inimest

Rakett tabas viiekorruselist hotelli kella kümne paiku, tappes 53-aastase mehe ja veel ühe ohvri, kelle kohta täpsemat teavet ei ole antud. Kohaliku meedia andmeil on vähemalt seitsme kannatanu seisund raske, teiste vigastused on mõõdukad.

Dnipropetrovski oblastis asuv Krõvõi Rih on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kodulinn ja see on Venemaa raketirünnakute sagedane sihtmärk. Linnas elab umbes 660 000 elanikku ja see on oblasti suuruselt teine ​​linn, mis asub rindejoonest umbes 70 kilomeetrit loodes.

Viimane tõsisem õhurünnak tabas linna 22. veebruaril, milles üks inimene sai surma ja viis haavata.