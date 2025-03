Lõuna-Korea sõjalennukite ekslikult visatud pommid vigastasid 15 inimest

Õnnetus leidis aset Soulist 40 kilomeetrit kirdes asuvas, tugevalt militariseeritud Põhja-Korea piiri lähedal paiknevas Pocheonis toimunud sõjaväeõppuste ajal, teatasid õhujõud ja päästeteenistus. Viga saanud 15 inimesest kaks on raskes seisundis.

Lõuna-Korea õhujõud teatasid, et kaheksa 500-naelast (225 kg) pommi Mk82 heideti kahest reaktiivlennukist KF-16 välja päris laskemoona kasutamisega toimunud õppuste käigus. "Me vabandame ebatavalise õnnetuse tekitatud kahju pärast ja soovime vigastatutele kiiret paranemist," seisis õhuväe avalduses.

Õnnetus juhtus seetõttu, et piloot sisestas vale koordinaadid, ütles sõjaväeametnik, kes keeldus teema tundlikkuse tõttu oma isikut avaldamast. Ametniku sõnul heitsid kaks lennukit kumbki alla neli pommi ja kõik need ka plahvatasid.

Võimud peatavad õppused seniks, kuni tehakse selgeks, mis valesti läks, kuid vahejuhtum ei mõjuta esmaspäeval algavaid Lõuna-Korea ja USA suuri ühisõppusi, ütles ametnik.

Piirkonna elanikud on aastaid protestinud läheduses asuvatest harjutusväljakutest tuleneva müra ja võimaliku ohu pärast.

Sündmuskoha fotodel on näha tabamusest purunenud maja, katkisi aknaid ja kahjustatud kirikuhoonet.

Kohalikus televisioonis eetris olnud turvakaamera kaadritel olid näha hetked kuni intsidendini, kui puudega ääristatud tänaval sõitis väikeveok ning siis toimus suur plahvatus.

