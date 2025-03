ERJK tegi neljale erakonnale ligi 100 000 euro saamiseks ettekirjutused

Seisukohale, et Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) tegevust saab käsitleda keelatud annetusena jõudis ERJK juba 2023. aasta oktoobris, aga nüüd jõudis komisjon otsuseni ja saatis välja ettekirjutused.

SALK juhatuse liige Tarmo Jüristo on komisjonile kinnitanud, et suhtles ja jagas nelja eelpoolnimetatud erakonnaga mitmel erineval moel andmeid, kuid Keskerakonnaga palju vähem kui ülejäänud kolmega. Seetõttu otsustas komisjon saadud teenuse jaotamisel Keskerakonna osa pooleks lüüa.

See tähendab seda, et ERJK arvestuse kohaselt on nii Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200 kui ka Reformierakond saanud SALK-ilt teenuse näol hüve, mille rahaline väärtus on 26 449 eurot. Keskerakonna puhul on see summa 13 225.

Tasuta saadud hüve loeb komisjon juriidiliselt isikult saadud keelatud annetuseks.

ERJK uurimine lähtus suures osas Eesti Ekspressis 6. juunil avaldatud artiklist, kus käsitletakse SALK-i tegevust enne riigikogu valimisi, täpsemalt liberaalse maailmavaatega erakondade toetamist uuringute, nõustamise ja videoreklaamidega.

Uudis täiendamisel!