Oluline reedel, 7. märtsil kell 5.40:

- Venemaa jätkab Ukraina tsiviilalade pommitamist;

- Zelenski ja Rutte arutasid samme õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks.

Venemaa jätkab Ukraina tsiviilalade pommitamist

Ukrainas anti ööl vastu reedet taas ulatuslik õhuhäire, kuna Venemaa saatis raketid välja Musta mere piirkonnast.

Ukraina teatas, et Venemaa ründab riiki Kalibri rakettidega. Ukraina armee teatas reede varahommikul, et raketid liiguvad Odessa piirkonna suunas.

Venemaa korraldas neljapäeva hilisõhtul Odessale ka taas ulatusliku droonirünnaku. Kannatada said eramajad ja energiataristu. Esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski ja Rutte arutasid samme õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus NATO peasekretäri Mark Ruttega, kellega arutas samme õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks, vahendas neljapäeval uudistekanal Ukrinform.

"Nagu alati, oli mul hea kohtumine NATO peasekretäri Mark Ruttega. Arutasime reaalseid samme, mis on vajalikud õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas," rääkis Zelenski.

"Teavitasin Marki plaani väljatöötamisest, mis sisaldab ühtset Euroopa visiooni sõja lõpetamiseks, konkreetseid julgeolekugarantiisid ja Ukraina tugevdamist. Arutasime ka meie õhukaitse tõhustamist. Olen Markile ja NATO liikmesriikidele tänulik nende toetuse ja partnerluse eest rahu toomisel," lisas president.

Ukrinform teatas samuti, et Rutte rõhutas ühisel pressikonverentsil Poola presidendi Andrzej Dudaga Brüsselis, et Atlandi-ülesed sidemed on Põhja-Atlandi alliansi vundament ning USA president Donald Trump on deklareerinud oma isiklikku pühendumust NATO sõjalisele liidule.

USA president Donald Trump avaldas samal ajal arvamust, et NATO riigid ei kuluta endiselt piisavalt oma sõjaväele.

"Ma ütlesin juba esimesel ametiajal, et kui nad ei maksa, siis ei hakka ma neid kaitsma. Nad peaksid rohkem maksma," sõnas Trump ajakirjanikele.