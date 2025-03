Kodune vara on kindlustatud 400 000 Eesti kodus

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul on üle 80 protsendi Eesti kodudest kindlustatud.

"Viimastel aastatel on kodukindlustuse lepingute arv kasvanud ja võib öelda, et kodude kindlustatuse tase on hea. Kodust vara kindlustatakse meelsamini kui vastutust teiste suhtes. Probleemiks on aga nii vara- kui vastutuskindlustuse puhul see, et lepingusse valitud kindlustussumma ei kata õnnetuse korral sageli kogu kahju," ütles Reimets.

2024. aastal hüvitasid kindlustusseltsid 59 miljonit eurot kodukindlustuse kahjusid, sealhulgas koduse vara kahjusid üheksa miljoni euro ulatuses.

Kodukindlustuse vastutuskindlustuse kogukahju oli neli miljonit eurot.

Reimets rõhutas, et kindlustus katab kahju ainult kokkulepitud summa ulatuses. "Kui teie korteris veetoru puruneb ja tekitate alumiste naabrite korterites veekahju 30 tuhande euro ulatuses, aga teil on vastutuskindlustus 20 tuhat eurot, siis kindlustus katab kahju 20 tuhande euro ulatuses ja 10 tuhat tuleb teil endal naabritele hüvitada," selgitas Reimets ning soovitas korterelamus valida vastutuskindlustuse summaks vähemalt 30 000 eurot ja kõrgematel korrustel elades võtta veelgi suurem kindlustussumma.

2024. aastal oli keskmine kindlustussumma koduse vara kindlustamisel 31 000 eurot – selle hulka kuuluvad kodus olevad nutiseadmed, tehnika, mööbel, jalgrattad ja kõik muud esemed. Keskmine vastutuskindlustussumma, mis hüvitab teistele tekitatud kahju, oli 27 000 eurot.

Gjensidige kindlustuse Eesti filiaali juhi Raido Kirsiste sõnul on suurimad kodukindlustuse kahjusummad tulekahjude korral.

"Möödunud aastal hüvitasime näiteks ühe eramu tulekahju korral üle 300 tuhande euro. Arvuliselt kõige rohkem oli aga koduse vara hüvitisi elektroonika, telefonide ja muu eest. Sellele järgnesid veekahjude hüvitised – kui korteris toru lõhkeb, siis lisaks enda vara kahjustumisele saavad üleujutuses kahju ka naabrid, kelle kodu remonti hüvitatakse vastutuskindlustusega," ütles Kirsiste.