Oluline laupäeval, 8. märtsil kell 21.05:

- Arvamusuuring: Zelenski toetus on tõusnud 67 protsendile;

- Ukrinform: USA jätkab osaliselt luureinfo jagamist Ukrainaga.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõ toetus tõusis veebruari lõpus 67 protsendile, edastas laupäeval uudisteportaal Ukrinform viitega Kiievi rahvusvahelise sotsioloogiainstituudi (KIIS) korraldatud arvamusuuringu tulemustele.

"2025. aasta veebruari esimese poole seisuga, enne Ukraina ja USA suhete halvenemist, usaldas 57 protsenti ukrainlastest president Volodõmõr Zelenskit, 37 protsenti aga mitte. Usalduse ja umbusalduse vahe oli +20 protsenti," teatas KIIS.

"Seejärel, 14. veebruarist 4. märtsini 2025 tõusis usalduse tase 67 protsendile ja tema umbusaldajate osakaal langes 29 protsendile," edastas instituut ja märkis, et usalduse ja umbusalduse vahe suurenes +38 protsendile.

Küsitluse kohaselt oli presidendi toetus veidi madalam Ukraina idaosas, kus teda usaldas 60 protsenti ja ei usaldanud 38 protsenti. Teistes piirkondades (läänes, lõunas ja keskosas) usaldas teda 66-69 protsenti ja ei usaldanud 28-30 protsenti küsitletutest.

Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpi vahel puhkes 28. veebruaril Valges Majas sõnelus, mistõttu jäi sõlmimata Ukraina ülesehitamise investeerimisfondi loomise reeglite ja tingimuste leping.

Ukrinform: USA jätkab osaliselt luureinfo jagamist Ukrainaga

USA jätkab osaliselt luureinfo jagamist Kiieviga, mis võimaldab Ukraina sõjaväel end kaitsta, kuid piirab teavet, mida ukrainlased saaksid kasutada pealetungiks, edastas reedel uudisteportaal Ukrinform viitega uudistekanalile CNN.

Allikate sõnul ei soovi USA näidata ennast Ukraina Venemaa-vastastele rünnakutele aktiivse kaasaaitajana. Nende sõnul ei ole Washingtonil samas plaani kinni hoida teavet, mis aitaks Ukrainal ennast kaitsta.

CNN-i vestluskaaslased lisasid, et Ukrainas töötab endiselt ka miljardär Elon Muski satelliidisüsteem Starlink, millele Ukraina sõjavägi toetub.

Ukrinformi teatel on USA kongressi luurekomitee seisukohal, et luureinfo jagamise peatamine Ukrainaga on vastuvõetamatu ning on kutsunud seda kohe tühistama.

Luure Keskagentuuri (CIA) endine juht John Brennan süüdistas president Donald Trumpi väljapressimises Ukraina suhtes, peatades luureinfo jagamise Washingtoni ja Kiievi vahel.