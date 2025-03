Pühapäev on sajuta, kuid paiguti udune

Pühapäev on pilvine, kuid sadu oodata ei ole.

Pühapäeva öö on muutliku pilvisusega ja sajuta, kuid kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, öö hakul põhjarannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Pühapäeva hommikul on põhjapoolsetes maakondades pilves selgimistega, lõuna pool vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu või uduvine. Tuul puhub muutliku suunaga ning õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi, rannikul tõuseb kuni +3 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega ning peamiselt sajuta. Rannikualadel võib veel udu olla. Tuul puhub muutliku suunaga 2 kuni 7 meetrit sekundis ning pöördub õhtul kagusse. Sooja on 4 kuni 9, rannikul kohati vaid kuni 2 kraadi.

Uue nädala algus tuleb veel mõnusalt kevadine. Esmaspäeval on sooja keskmiselt 10 kraadi ning kohati võib kergelt vihma rabistada. Teisipäeval langeb keskmine küll 6 kraadi peale, kuid nõrka vihma on vaid Eesti lõunaservas oodata.

Kolmapäev tuleb aga külm ja sombune. Õhutemperatuur on keskmiselt 0 kraadi ning mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma.

Lund langeb ka ööl vastu neljapäeva. Kuna päeval tõuseb keskmine temperatuur taas kuue kraadi peale, siis tulevad sajud alla lörtsi ja vihmana.