Iraan ei soostunud USA-ga läbi rääkima

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles, et lükkab tagasi USA nõudmise kahe riigi vahel läbirääkimisteks, kuna nende eesmärk on kehtestada piirangud Iraani rakettide levialale ja riigi mõjule piirkonnas, vahendas AP.

Laupäeval ametnikega rääkides ei nimetanud Khamenei Ühendriike nimepidi, kuid ütles, et "kiusav valitsus" jätkab järjekindlalt läbirääkimisi.

"Nende kõnelused ei ole suunatud probleemide lahendamisele, need on mõeldud, et suruda teisele poolele, kes istub laua vastas, seda, mida tahavad," ütles Khamenei.

Khamenei sõnavõtt kõlas päev pärast seda, kui USA president Donald Trump tunnistas Khameneile kirja saatmist Teheraniga uue lepingu sõlmimiseks, et piirata selle kiiresti arenevat tuumaprogrammi ja asendada tuumalepe, millest ta Ameerika oma esimesel ametiajal tagandas.