Jaapani päästjad said 50 aasta rängima maastikupõlengu kontrolli alla

Jaapani viimase rohkem kui 50 aasta rängim maastikutulekahju on kontrolli alla saadud, teatas Ofunato linna meer pühapäeval.

26. veebruaril puhkenud tulekahju on nõudnud vähemalt ühe elu, kahjustanud vähemalt 210 hoonet ning sundinud üle 4200 inimese oma kodudest pagema, ütlesid kohalikud ametnikud.

"Pärast vaatlust õhust ei kätke tulekahju enam meie hinnangul edasise leviku ohtu. Ma kuulutan, et tulekahju on nüüd kontrolli all," ütles Ofunato linnapea Kiyoshi Fuchigami pressikonverentsil.

Leegid on laastanud umbes 2900 hektarit.

Jaapani viimane suurem tulekahju oli 1975. aastal Hokkaido saarel, kui põleng laastas 2700 hektarit.

Kolmapäeval alanud vihmane ilm on aidanud tuletõrjujate jõupingutustele kaasa.