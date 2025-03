Trump viitas võimalusele taastada peagi luureandmete edastamine Ukrainale

USA president Donald Trump ütles, et Washington on Kiieviga peaaegu kokku leppinud luureandmete edastamise peatses jätkamises.

"Oleme peaaegu kokku leppinud," vastas ta pühapäeval ajakirjaniku sellekohasele küsimusele.

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe teatas kolmapäeval, et USA on peatanud luureandmete jagamise Ukrainaga, avaldades survet Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, et ta teeks Trumpiga koostööd rahukõneluste alustamiseks Venemaaga.

Luureandmete jagamise peatamine, mis kahjustab Ukraina võimet kaitsta end Venemaa õhurünnakute eest ning korraldada ise vasturünnakuid, järgnes USA sõjalise abi katkestamisele.

Trump ütles ka pühapäeval, et ootab häid tulemusi sel nädalal Saudi Araabias toimuvatelt läbirääkimistelt USA ja Ukraina esindajate vahel.

Trump avaldas lootust, et Ukraina nõustub allkirjastama Ameerika Ühendriikidega maavaradelepingu. "Ma arvan, et nad allkirjastavad kaevanduslepingu," ütles USA president.

Samas rõhutas ta, et hetkel ei ole Kiiev tema hinnangul oma rahusoovi piisaval määral üles näidanud.

Väljaanne Financial Times teatas pühapäeval, et Kiiev püüab eelseisvatel kõnelustel Saudi Araabias veenda USA-d taastama luure- ja sõjalise toetuse andmist, veendes Trumpi, et president Zelenski soovib sõja kiiret lõpetamist Venemaaga.

Läbirääkimiste ettevalmistustest informeeritud ametnikud ütlesid, et Kiiev kavatseb pakkuda Venemaale osalist relvarahu droonide ja kaugmaarakettide rünnakute ning Mustal merel toimuva sõjategevuse peatamiseks lootuses, et läbirääkimiste edu sunnib Washingtoni muutma oma otsust peatada luureandmete jagamine ja relvade üleandmine.

Samal ajal teatas NBC News, et USA ametnike sõnul ei piisa Trumpile kaevandustehingust abi andmise ja luureandmete jagamise jätkamiseks. Materjalis märgitakse, et USA president soovib, et Zelenski muudaks oma seisukohta rahuläbirääkimiste osas ja liiguks Ukrainas valimiste suunas või isegi astuks presidendi kohalt tagasi.

Musk lubas mitte katkestada Starlinki teenust Ukrainale

Kosmosefirma SpaceX-i omanik ja tegevjuht Elon Musk ütles, et ta ei jäta Ukrainat ilma tema firma pakutavast Starlinki satelliitsidest.

"[Ütlen] äärmiselt selgesõnaliselt, hoolimata sellest, kui palju ma ka Ukraina poliitikaga ei nõustu, et Starlink ei lülita kunagi oma terminale välja," kirjutas Musk pühapäeval talle kuuluvas sotsiaalvõrgustikus X.

Ta kordas ka oma seisukohta, et ilma Starlinkita kukuksid Ukraina kaitseliinid kokku, kuna venelased suudavad kogu muud Ukraina sidet segada.

"Me ei teeks kunagi midagi sellist (Starlinki lahtiühendamist – toim.) ega kasutaks seda läbirääkimiste vahendina," lisas Musk.

Poola välisminister Radoslaw Sikorski teatas nädalavahetusel, et Poola maksab Ukraina jaoks kinni Starlinki terminalid ja nende liitumistasu ning kui SpaceX osutub ebausaldusväärseks tarnijaks, otsib Poola teise sidevõimaluse.

Ta reageeris selliselt Muski kommentaarile sotsiaalvõrgustikus X, kus ta rõhutas, et Starlinki süsteem on Ukraina armee selgroog ja kui see satelliidiühendus välja lülitada, kukuks Ukraina rinne kokku. Musk leidis ka, et sõjas on patiseis, milles Ukraina paratamatult kaotab.

Poola välisministrile vastas ka USA välisminister Marco Rubio, öeldes, et keegi ei ole ähvardanud Ukrainat Starlinki terminalidest lahti ühendada.