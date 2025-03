Allikad: droonide hirmus Vene sõjaväelased kasutavad hobuseid

Ukrainas toimuv meenutab Esimese maailmasõja lahinguid, kus mõlemad pooled ei suuda saavutada selgeid sõjalisi eesmärke. Ka ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et ajalugu kipub vahel korduma ning droonide hirmus Vene sõjaväelased kasutavad nüüd hobuseid ja eesleid.

Mure droonide pärast idarindel kasvab, mehitamata õhusõidukid suudavad tabada rindejoone lähedal liikuvaid soomukeid ja muid sõidukeid. Venelastel napib soomukeid ja nad veavad nüüd ka hobuste abil varustust rindele.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et hobused ja eeslid ei mängi Vene armee operatsioonides keskset rolli. Siiski näitab nende kasutamine, et kõrgtehnoloogiline sõda nõuab vahel niiöelda vanakooli meetmete kasutamist.

Droonid mängivad idarindel üha suuremat rolli ja vaenupooled üritavad kiiresti muutuva olukorraga kohaneda. Mõned lahendused hõlmavad elektroonika kasutamist, näiteks elektroonilisi segajaid. Drooniohu tõttu leitakse aga ka muidki lahendusi.

Ukraina armee sõjaväelane Ihor Vizirenko ütles, et venelased kasutavad nüüd ka hobuseid.

"Venelased on üsna leidlikud. Sõjas kasutatakse nüüd droone ja suurtükiväge. Niipea, kui nende sõidukid jõuavad rindejoone lähedale, need hävitatakse," ütles Vizirenko.

Hobused ilmusid esmakordselt sõjatandrile umbes 1500 aastat enne Kristust. Hobused muutsid kogu sõjapidamist ja selles kasutatavaid taktikaid. Ukrainlased ise on tänini uhked kasakate ratsaväe pärandi üle.

20. sajandi esimesel poolel kaotas ratsavägi motoriseerimise tõttu oma senise tähtsuse. Tänapäeval kasutab sõjavägi hobuseid pigem erandkorras, näiteks rühm USA eriväelasi kasutas Afganistani sissetungi alguses hobuseid.

Vizirenko enda üksus kuulub 21. eraldiseisvasse motoriseeritud jalaväepataljoni. Tema üksus kaitseb idarindel asuvat Tšassiv Jari nimelist linna.

"Linna pole enam, see on maatasa pommitatud," ütles üks Ukraina sõjaväelane ajalehele The Wall Street Journal.

Mõlemad pooled kasutavad idarindel ka mootorrattaid. Venelased kasutavad laskemoona ja muu varustuse vedamiseks ka sõdureid. Ukraina liigub USA surve tõttu läbirääkimiste poole, kogu rindejoon Ukraina lõunaosast põhjaosani seisab aga paigal.

Lahingutegevust segab ilm, aga venelastel on puudus laskemoonast ja ka muust varustusest. Juba eelmisel kuul ütles Vene kindral Kremli-meelsele väljaandele, et rindel võitleva sõjaväe varustamine on häiritud. Seetõttu võttiski armee kasutusele hobused ja eeslid.

"Parem on, kui eesel saab surma, kui kaks meest autos, kes veavad rindele vajalikku varustust," ütles kindral.

Ka mitmed Vene sõjablogijad on postitanud pilte eeslitest, mis veavad rindele varustust. Vizirenko ise ütles, et venelased kasutasid hobuseid metsas, mis asub Tšassiv Jari äärelinna lähistel.