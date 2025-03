Kõlvart: ei saa teisele näpuga näidata otsuste eest, millele ise alla kirjutati

Opositsioonierakonnad näevad valitsuse lagunemise taga Reformierakonna toetuse langust ning rõhutavad, et ebapopulaarsed otsused, mida Reformierakond sotsidele süüks paneb, langetas koalitsioon siiski ühiselt.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart täheldas, et valitsuse lagunemise järel ei jaota kolm erakonda omavahel mitte saavutusi, vaid üksnes vastutust ebaõnnestumiste pärast.

"Oluline on aga meeles pidada, et valitsuse poliitika eest vastutavad võrdselt kõik koalitsioonipartnerid ning kellegi teise poole ei saa näpuga näidata otsuste eest, millele ka ise alla kirjutati," märkis Kõlvart.

Kõlvart juhtis tähelepanu, et maksutõusud, automaksu kehtestamine ning tema hinnangul kahjuliku energeetikakava loomine otsustati kolme koalitsioonierakonna poolt üheskoos.

"Omamoodi tähelepanu väärib sotside katse püüda iga hinna eest oma soojad kohad säilitada, pakkudes Reformierakonnale lepituseks Reformierakonna enda jutupunktidel põhinevaid kompromisse ning lõpus viimase õlekõrrena kasutada veel väljapressimiseks põhiseaduse muutmise küsimust. Sellega sai ühtlasi lõplikult selgeks, et valitsuserakondade jaoks oli põhiseaduse muutmine algusest peale üksnes lühiajalistele poliitilistele eesmärkidele suunatud aktsioon," lausus Kõlvart.

Keskerakonna esimehe hinnangul oli valitsuse laialiminek puhtalt poliittehnoloogiline vaatemäng, millest püüavad võita nii Reformierakond kui ka sotsid, kuid mis ei too Eesti rahva jaoks kursimuutust.

Parempoolsed: Reformierakond muretseb oma toetuse, mitte kreenis riigi pärast

Parempoolsed teatasid, et on korduvalt soovitanud sotsid koalitsioonist välja visata, kuid esmaspäeval toimuni tõukub aga Reformierakonna langevast reitingust ja hirmust kohalikel valimistel lüüa saada.

Parempoolsete aseesimehe Siim Kiisleri sõnul peab keskvõim lõpetama üle oma võimete elamise ja eelarvekulusid kärpima. "Ühiskond näeb, et valitsus pole selle ülesandega hakkama saanud, rahulolematus väljendub peaministripartei varisevas reitingus," ütles ta.

Kiisler heitis ette, et kogu majanduslanguse perioodi on Reformierakond koos sotsiaaldemokraatidega kasvatanud kulusid ja eiranud ettevõtjate probleeme. "Nüüd, kui reiting kukub, loodetakse probleeme lahendada sotside välja viskamisega, mitte sisulise tööga," sõnas Kiisler.

Parempoolsed pole kriitikaga Reformierakonna suunal kitsid ja heidavad peaministriparteile ette Eesti taandarengut just nendes valdkondades, mida juhib Reformierakond.

"Kaitsejuhtide ettepanekuid ei kuulata. "Julgeolekumaksudega" kogutavast rahast jõuab riigikaitsesse pelk 27 protsenti. Idapiir pole endiselt valmis ehitatud, kaitsetööstuspargi eriplaneering venib nii, et aastaga pole suudetud isegi asukohta välja valida," loetles Kiisler etteheiteid Reformierakonnale. "Reformierakondlasest majandusministril Erkki Keldol pole ei majanduse kasvuplaani ega ettevõtjate usaldust. Kliimaministeerium on Yoko Alenderi käe all tootnud järjest Eestile kahjulikke õigusakte: kliimaseadus, looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muudatused, nn jäätmereform ja nii edasi."

Samuti võib Kiisleri sõnul näha Reformierakonna poliitikuid nii ebaõnnestunud kliimaseaduse kui ka meretuuleparkide toetuse taga.