Põhjamerel sai tankeri ja kaubalaeva kokkupõrkes viga vähemalt 32 inimest

Õnnetuspaigale on saadetud mitu päästealust, piirivalve päästekopter, lennuk ja lähikonnas asuvad tuletõrjevõimega laevad.

Merepiirivalveameti teatel anti häire kell 9.48 kohaliku (11.48 Eesti aja järgi) aja järgi.

Briti ringhääling BBC edastas, et mõlemad laevad on süttinud põlema. Kohalik sadamaametnik ütles, et vigastada sai vähemalt 32 inimest.

Esialgsetel andmetel on tegemist Rootsi tankerifirma Stena Bulk USA lipu all sõitva keemia- ja naftatoodete tankeriga MV Stena Immaculate ja Saksa ettevõttele Köpping Reederei GmbH kuuluva kaubalaevaga "Solong" ("So Long").

Briti merepiirivalve hindab kokkupõrke järel tõenäolist saastet

"Intsident ei ole lõppenud, alustatud on tõenäolise reostuse likvideerimise vajaduse hindamist," ütles merepiirivalve esindaja.