USA majanduse kohal olevad murepilved vedasid Wall Streeti punasesse

Laiapõhjaline S&P 500 langes kaks protsenti ning tehnoloogiaindeks Nasdaq kukkus 3,1 protsenti. Eriti halvasti käib Tesla käsi, mille aktsia langeb kolinal.

"See muutub inetuks. On arusaam, et Trump ei hooli lühiajalises perspektiivis reaalmajandusest. Turud hakkavad nüüd kaubandussõja tulevikku tõsiselt võtma ja hakkavad mõistma, kui valus see saab olema," ütles varahaldusfirma T Rowe Price ökonomist Tomasz Wieladek.

Kõige rängemalt saidki pihta pankade ja tehnoloogiafirmade aktsiad. Tehnoloogiafirma Palantir aktsia langes 7,6 protsenti, kiibifirma Nvidia aktsia kukkus 5,1 protsenti. Suurpankade Morgan Stanley, Citigroup ja Goldman Sachs aktsiad langesid ligi neli protsenti.

Viimane langus tõmbas alla ka Euroopa ja Aasia turud. Finantsfirma Morgan Stanley Wealth Management investeerimisjuht Lisa Shalett ütles, et turud muretsevad stagflatsiooni pärast ning see on seotud Washingtoni kiiresti muutuva poliitikaga.

Investorid muretsevad, et Trumpi kaubandussõda kahjustab USA majandust. Nädalavahetusel tunnistas ka rahandusminister Scott Bessent, et majanduses esineb nõrkuse märke ning investorite mure kasvas veelgi, vahendas Financial Times.