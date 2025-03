Teisipäeval ilm jaheneb ja tuul tugevneb

Teisipäeval on ilm kevadiselt salakaval – mõnel pool sajab veidi, mõnel pool paistab päike, tuul tugevneb.

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, on udu. Sisemaal puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Rannikul tugevneb kirdetuul 3 kuni 9, saartel puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +3 kraadini.

Hommik on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Kohati võib udu olla. Puhub idakaare tuul 2 kuni 7, rannikul kirde- ja põhjatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub põhja- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5, Kagu-Eestis kuni 9 kraadi, pärastlõunal õhutemperatuur langeb.

Kolmapäeval jõuab Eestisse veidi lume- ja lörtsipilvi. Õhutemperatuur on -3 kraadist +1 kraadini, Kagu-Eestis on päeval sooja kuni 6 kraadi.

Neljapäev tuleb tihedama sajuga. Sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Õhutemperatuur on öösel -1 kraadist +2 kraadini, päeval +2 kraadist +8 kraadini.

Reedel liiguvad järjest talvisemaks muutuvad sajupilved järk-järgult ida poole ja lahkuvad Eestist pärastlõunaks. Põhja poolt alates läheb öösel külmemaks ja miinuskraadid valitsevad ka päeval.

Laupäev toob selgema taeva, aga seetõttu ka külma öö, päevane päike tõstab õhutemperatruuri plusspoolele.