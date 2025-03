Soe ilm meelitas esimesed liblikad tavapärasest varem välja

Liblikad märtsi algul on ka putukateadlaste jaoks haruldane vaatepilt, aga just nii on sel aastal. Viimaste päevade soojad ilmad on välja meelitanud esimesed lapsu- ja koerliblikad ning õnnelikud on neid ka juba nägema juhtunud.

Ka putukate maailmas on konkurents paremate elukohtade peale. Et läbi lüüa, tuleb olla kaval.

"Esimesed liblikad on sellised kavalad tegelased, kes koorusid juba eelmisel suvel. Putukaid on palju, elupaiku on vähe, tuleb kuidagi esimene olla ja siis nad lähevad, otsivad varjulise koha kusagil ja jäävad sinna kuni järgmise aasta kevadeni," rääkis entomoloog Mati Martin.

Temperatuuri vaheldumine liblikatele liiga ei tee. Mõnevõrra keerulisem on aga toidulauaga. Soojad ilmad meelitasid liblikad küll välja, aga lilled veel ju ei õitse. Nii tuleb leppida puude mahlaga.

"Sel aastal on umbes nädal aega varem kui senised teadaolevad esimesed leiuandmed, nii et tavaliselt märtsi keskel märgatakse esimesi liblikaid, aga sel aastal oli see tõesti vara," ütles Martin.

Selle järgi, millist liblikat kevadel esimesena kohtad, on rahvasuus paika pandud, milline tuleb sinu suvi. Kui kohtad kollast lapsuliblikat, siis öeldakse, et tuleb kuldne suvi. Kui aga kirjut, siis muidugi kirju suvi.

Sellistel ennustustel Mati Martini sõnul muidugi tõepõhja all pole. Aga kes usub, peab olema ka ettevaatlik.

"Et te lähete metsa natukene hiljem, siis seal lendab selline liblikas nagu leinaliblikas – must, heledate tiivaservadega – ja analoogia põhjal võiks öelda siis, et ei ole just tulevik kõige helgem. Nii et tasub varem metsa minna, et näha neid positiivse ennustuse tegijaid," rääkis Martin.