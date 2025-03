Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale

"Kaitseministeeriumi õhutõrje jätkab vaenlase droonide massilise rünnaku tõrjumist Moskvale. Õhukaitsejõud võtsid alla veel 25 Moskva suunas lennanud drooni. Praeguseks on alla tulistatud juba 58 vaenlase drooni. Rusude allakukkkumise kohtaseds töötavad päästeteenistuse spetsialistid," kirjutas Moskva linnapea Sergei Sobjanin ühismeedias.

Sobjanin ütles, et droonid lasti alla Ramenskoje ja Domodedovo asumite kohal. Mõlemad asuvad Kremlist umbes 40-50 kilommeetri kaugusel, lõuna- ja kagus.

"Esialgse teabe kohaselt ei ole kahju ega vigastusi," lisas linnapea.

Venemaa lennundusjärelevalve teatas, et pärast teateid rünnakutest peatati Žukovo ja Domodedovo lennujaamades lennud lennuohutuse tagamiseks.

Kiiev on korduvalt öelnud, et tema löögid Venemaal on suunatud sõjaliselt olulise võtmetähtsusega infrastruktuuri hävitamisele ja on vastuseks Venemaa jätkuvale Ukraina pommitamisele juba rohkem kui kolm aastat kestnud sõjas.