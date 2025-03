Tallinn tellib BBC-lt artikleid jätkusuutliku pealinna turundamiseks

Tallinna strateegiakeskuse EL-i ja väliskoostöö osakonna juhataja Krista Kampuse sõnul jõudis pakkumine Tallinnani läbi globaalse linnade võrgustiku C40, mille liige Tallinn ise ei ole. "Kuna meil tekkis rohelise pealinna aastal C40-ga päris hea koostöö, siis tegelikult see oli C40, kes BBC-le Tallinnat pakkus," kirjeldas Kampus.

C40 võrgustikku kuulub 96 linna üle maailma. "Ta hõlmab paljusid erinevaid valdkondi, innovatsioon, digitaliseerimine, linnaruum, liikuvus – kõik tegevused, mis aitavad linnadel olla rohelisem ja süsinikuneutraalsem," rääkis Kampus.

Kampuse sõnul on linnade võrgustik BBC Storyworksilt ka varem tellinud jätkusuutlike linnade tutvustamist.

"Loomulikult olime sellest huvitatud – väikesel riigil ja väikesel linnal jõuda 450 miljoni lugeja ja vaatajani ei ole iseseisvalt üldse lihtne," täheldas Kampus.

Hanke maksumus on 58 000 eurot, selle osana tutvustab BBC projektis osalevaid linnasid poole aasta jooksul kõikidel oma kanalitel. "Veebilehed, sotsiaalmeedia, erinevad BBC aplikatsioonid, pluss C40 enda kommunikatsioonikanalid."

Kampuse sõnul ei ole Tallinn sellise suure platvormiga kunagi varem koostööd teinud. Lepingu järgi algab ülemaailmne kampaania tänavu juunis ja kestab kuus kuud, mille jooksul BBC kõikidel oma platvormidel projektis osalevaid linnu tutvustab. Kuni jaanipäevani on kampaaniamaterjalide õigus eksklusiivselt BBC-l ning peale seda saab ka Tallinn ise seda sama kampaaniat jagada läbi oma kanalite.

"Kui arvestada, et kampaania auditooriumiks on 450 miljonit inimest üle maailma, pluss C40 enda kommunikatsioonikanalid ja see, mida teeme ise, kui võime hakata jagama seda kampaaniat – selle kõigega võrreldes ma arvan, et see ei ole rahaliselt nii kallis," lausus Kampus. Ta märkis, et kui ise hakata sellisele sihtrühmale ülemaailmset kampaaniat looma, võiks selle kulu olla sadades tuhandetes.

Projekti sihtgrupiks on eelkõige teised linnad üle maailma, innovatsiooni ja rohetehnoloogiaga tegelevad organisatsioonid, jätkusuutlikkusega tegelevad eksperdid ja globaalsed ettevõtted.

"Meie mõte ei ole niivõrd selles, et tuua Tallinnasse rohkem turiste, vaid tutvustada Tallinnat ägeda uuendusmeelse linnana, kus tehakse innovatsiooni, kus sünnivad uued lahendused ja selle kaudu meelitada Tallinnasse ja Eestisse tarku töötajaid, uusi ettevõtteid, investeeringuid. See on meie põhiline eesmärk," rääkis Kampus.

Kampuse sõnul Tallinna puhul huvitas BBC-d eelkõige see, kuidas läbi uudsete lahenduste saaks toetada linnade rohepööret. "Kindlasti me tahame ka Tallinna inimestele rääkida seda lugu, mida meist välismaal räägitakse," ütles Kampus.