Trump tõstab Kanada terase ja alumiiniumi tollimaksu 50 protsendile

Washingtoni ja Ottawa vaheline kaubandustüli kogub hoogu ning teisipäeval teatas president Donald Trump, et tõstab Kanada terase ja alumiiniumi tollimaksu 50 protsendile.

Trump teatas varem, et kehtestab 25-protsendised tollid Kanada terase- ja alumiiniumiimpordile. Seejärel teatas Kanadas asuv Ontario provints, et ameeriklased peavad hakkama maksma rohkem elektri eest. Ontario varustab elektriga Minnesotat, New Yorki ja Michigani.

Trump lubas nüüd kanadalaste viimasele sammule kätte maksta ning teatas, et kehtestab 50-protsendised tollid Kanada terase- ja alumiiniumiimpordile.

"See jõustub homme hommikul," 12. märtsil, teatas Trump.

Trump on varem korduvalt rääkinud Kanada annekteerimisest ja Kanadale olulise kahepoolse kaubanduse raputamisest ränkade tollimaksudega.