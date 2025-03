Volkswagen kavatseb toetada Euroopa taasrelvastumist

Euroopa riigid kavatsevad kaitsekulutusi suurendada ning Saksamaa autofirma Volkswagen teatas teisipäeval, et on valmis toetama piirkonna kaitsevõime suurendamist.

Teisipäeval toimus Volkswageni iga-aastane meediakonverents ning ettevõtte tegevjuht Oliver Blume ütles, et autotootja on valmis nõustama teisi tootjaid relvastatud sõidukite arendamisel ja toetamisel.

"Meil on autode alased teadmised ja oleme valmis ka nõu andma, kuid hetkel on kõik täiesti lahtine," ütles Blume.

USA peatas hiljuti sõjalise abi andmise Ukrainale ning Euroopa riikide liidrid lubasid kaitsekulutusi suurendada.

Volkswagenil on aga kaitsetööstuses selja taga pikk ajalugu. Firma varustas Natsi-Saksamaa sõjamasinat ning hiljem tootis sõidukeid ka Lääne-Saksa armee jaoks. Volkswagenile kuulub praegu osalus firmas MAN Truck & Bus, viimane teeb koostööd Saksa relvafirmaga Rheinmetall.

Saksa tulevane võimuliit on juba teatanud, et kavatseb kaitsekulutusi suurendada. Blume tervitas tulevase võimuliidu algatust ning ütles, et kaitsesse tuleb rohkem investeerida.