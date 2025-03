Elanikud tahavad, et Kunda sadama laiendamisel arvestataks nende soovidega

Kundas korjavad elanikud allkirju, et Kunda sadama laiendamisel arvestataks kohalike inimeste arvamusega. Sadama arendajate sõnul on kompromissid võimalikud, seda enam, et laienemisplaanid on alles algusjärgus.

Kunda sadama lähedal elavate elanike mureks on sadama laienemine elamurajooni suunas. Rahul ei olda ka sellega, kuidas on lahendatud pääs randa. Algatatud on petitsioon, kus nõutakse kohalikega arvestamist, ja spetsialistina on appi võetud arhitekt.

"Detailplaneeringu eskiislahendus, mis on esitatud, ei ole ära lahendanud tegelikult mitte midagi. Ja ta on tehtud nii, et kui tavaline inimene seda vaatab, siis ta ei saa sellest aru, mida täpselt on sellele alale planeeritud," ütles kohalikke aitav arhitekt Margus Veskimeister.

"Samamoodi on sellel detailplaneeringu lahendusel puudulikud transpordi liiklusskeemid, ei ole ära lahendatud rohealasid ega ka kergliiklust ning see detailplaneering ei vaata tervikut," lisas arhitekt.

"Me ei ole selle sadama laiendamise vastu, kuid antud detailplaneering ei arvesta kogukonnaga ja inimestega, vaid see on sadama poole kaldu. Ja see ongi meie murekoht," ütles kohalik elanik Elis Riispapp.

Kunda sadama arendajate sõnul loksuvad laienemisplaanid paika alles pärast rahvaarutelusid.

"Protsess on väga noor, avalik arutelu alles tuleb ja me pole kõikidelt ametkondadeltki saanud veel vastuseid ehk kohalikud jooksevad natuke ajast ette," ütles Kunda sadama juhatuse liige Daimar Truija.

"Eks mingeid kompromisse tuleb kindlasti teha ja me oleme selleks valmis. Aga kui tuleb avalik arutelu, siis me käime kõik teemad läbi," lubas Truija.

27. märtsini kestval rahvaalgatusel soovitakse, et leitaks tasakaal elukeskkonna ja ettevõtluse vahel; et säilitataks Sadama tee põhjapoolne osa kergliiklusteena ning Sadama tee ja Uus-Sadama tee vaheline roheala; et pikendataks Sadama teed sadamani, loodaks ühendus rannaalaga olemasoleva randa viiva juurdepääsutee juurest; leitaks lahendus, kuidas tagada ligipääs ainulaadsele tuletornile ja leida võimalused tuletorni taastamiseks.