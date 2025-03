Oluline kolmapäeval, 12. märtsil kell 5.45:

- Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist;

- Ukraina kinnitas USA julgeolekuabi jätkumist;

- Macron kutsus Pariisi kohtumisel Ukraina julgeolekutagatisi määratlema.

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist

Venemaa jätkab Ukraina linnade ründamist ning ööl vastu kolmapäeva kõlasid pealinnas Kiievis taas õhuhäiresireenid. Dnipro piirkonda tabas ulatuslik droonirünnak.

Ka Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et venelased jätkasid linna ründamist Shahedi droonidega.

Dnipro võimud teatasid, et vaenlase rünnak kahjustas taristurajatisi, hävis üks kahekorruseline elumaja. Kahjustada sai vähemalt 10 eramaja. Võimudel ei ole andmeid hukkunute või vigastatute kohta, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kinnitas USA julgeolekuabi jätkumist

Ukraina presidendikantselei kinnitas USA julgeolekuabi jätkumist pärast kahe riigi esindajate kõnelusi Saudi Araabias Jiddah's, edastas ööl vastu kolmapäeva uudistekanal Ukrinform.

"Mul on kinnitus, et USA julgeolekuabi on taastunud. Kokkuleppeid viiakse ellu. Võitlus jätkub!" teatas presidendikantselei asejuht Pavlo Palisa.

Macron kutsus Pariisi kohtumisel Ukraina julgeolekutagatisi määratlema

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus teisipäeval Euroopa ja kaugemate riikide sõjaväejuhtide kohtumisel töötama välja plaani määratlemaks usaldusväärsed julgeolekutagatised Ukrainale võimaliku relvarahu korral, teatas Élysée palee.

Pariisi kohtumisest võtsid osa 34 riigi esindajad, enamik neist Euroopast ja NATO-st, kuid ka Austraaliast, Uus-Meremaalt ja Jaapanist. USA esindajat kohal ei olnud.

"See on hetk, mil Euroopa peab toetama täie jõuga Ukrainat ja ennast," ütles Macron kohtumisel.

Pidades silmas rahuläbirääkimiste kiirenemist, on Macroni sõnul vaja alustada Ukraina jaoks usaldusväärsete julgeolekutagatiste kavandamist.

Élysée palee teate kohaselt leppisid sõjaväejuhid kokku, et julgeolekutagatisi ei tohiks eraldada NATO-st ja selle võimekustest.

"Sellised tagatised peaksid olema usaldusväärsed ja pikaajalised ning nendega peaks kaasnema vankumatu toetus Ukraina relvajõududele," lisas Élysée palee.

Prantsuse kaitseminister Sébastien Lecornu rõhutas enne kohtumist, et Pariis keeldub Ukraina sõjaväe igasugusest demilitariseerimisest.