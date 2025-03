Neljapäev toob mitmele poole lund, lörtsi või vihma

Neljapäev on sajune, tuues paljudesse kohtadesse lund, lörtsi või vihma ja tuul tugevneb.

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool nii lund, lörtsi kui ka vihma. Väiksem on sajuvõimalus maa kaguosas. Paiguti on udu. Tuul pöördub lõunakaarde, puhudes 2 kuni 8 meetrit sekundis, saartel ulatub lääne- ja loodetuul iiliti 11 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Hommikul on lörtsi- ja vihmahooge enam Pärnu-Rakvere joonest ida pool. Tuul puhub lõunakaarest, rannikul läänekaarest 2 kuni 7, Soome lahe ääres iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, enam märga lund saab Pärnu-, Järva- ja Virumaa. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal tugevneb saartelt alates põhjatuul 5 kuni 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, Kagu-Eestis kuni +9 kraadi.

Reede öö hakul sajab Mandri-Eestis lund ja lörtsi, kagunurgas ka vihma. Pärast südaööd muutub sadu kõikjal lumisemaks ja hõreneb. Õhutemperatuur langeb ja on hommikul miinustes. Päev on suurema sajuta ja 0 kraadi ümber.

Laupäev on sajuta, aga tuuline. Öö on karge, päev päikeseline ja mõne plusskraadiga.

Pühapäev tuleb ka tugeva tuulega. Öö on sajuta ja napis miinuses. Päeval liigub üle Eesti sajuvöönd, mis toob nii lund, lörtsi kui ka vihma. Õhk on õhtuni plusspoolel, seejärel läheb uuesti külmaks.