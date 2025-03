Oluline neljapäeval, 13. märtsil kell 6.05:

- Ukraina õhurünnakud süütasid taristuobjekte Voroneži ja Rostovi oblastis;

- Vene võimud peatasid kolme lennujaama töö;

- Putin tegi esimese külaskäigu Kurski oblastisse pärast Ukraina sissetungi;

- Zelenski sõnul peab Ukraina suurendama oma relvade suutlikkust;

Ukraina õhurünnakud süütasid taristuobjekte Voroneži ja Rostovi oblastis

Venemaa Voroneži ja Rostovi oblasti taristurajatistes puhkesid kolmapäeva õhtul, pärast Ukraina droonirünnakut, tulekahjud.

Voroneži oblastis rünnati droonidega kahte infrastruktuurirajatist, millest üks süttis põlema, teatas kohalik kuberner Aleksandr Gussev. Mis objektidega tegemist oli, võimud ei täpsustanud.

Rostovi oblasti kuberneri Juri Sljusari väitel tulistas Vene õhutõrje oblasti kohal alla viis drooni, millest üks kukkus tööstusrajatise territooriumile. Kohalike elanike teatel olid droonid sihitud gaasitaristu pihta.

Kuberneride avalduste kohaselt hukkunuid ei olnud.

Tegemist oli Ukraina järjekordse droonirünnakuga ajal, kui Ukraina on suurendanud õhurünnakuid Venemaa sihtmärkide pihta. Kiiev on võtnud sihikule eelkõige Venemaa fossiilkütuste taristu osana oma strateegiast, mille eesmärk on õõnestada Kremli sõjaoperatsioonide rahastamist ja relvajõudude varustamist.

Mõlemad piirkonnad piirnevad läänes Ukrainaga. Voronež asub umbes 280 kilomeetrit Harkivist kirdes ning Rostovi oblast piirneb Ukraina Donetski ja Luhanski oblastiga.

Vene võimud peatasid kolme lennujaama töö

Vene võimud teatasid ka kolmapäeva hilisõhtul ja öösel mitme lennujaama töö peatamisest, mis tavapäraselt on tingitud Ukraina droonirünnakutest piirkonnas.

Nii kehtestati kolmapäeva õhtul Kaluuga ja Saraatovi lennujaamades lennukite saabumise ja väljumise piirangud, teatas Venemaa tsiviillennunduse amet Rosaviatsija esindaja Artjom Korenjako kolmapäeva õhtul ühismeedia kanalis Telegram.

"Tsiviillennukite lendude ohutuse tagamiseks on kehtestatud ajutised piirangud järgmistes lennujaamades: Kaluuga - alates kella 21.12 Moskva aja järgi; Saraatov - alates kella 22.30 Moskva aja järgi," seisis avalduses.

Pisut hiljem teatas Korenjako ka Volgogradi lennujaama töö peatamisest: "Samuti kehtestati Volgogradi lennujaamas ajutised piirangud lennukite vastuvõtmisele ja startimisele kell 23.10 Moskva aja järgi."

Neljapäeva varahommikul teatas Rosaviatsija Saraatovi lennujaama töö taastumisest.

Teisipäeval, 11. märtsil, kui toimus Ukraina üks kõige suurem droonirünnak Venemaale, sealhulgas ka Moskvale, teatasid Vene võimud töö seiskamisest Moskva Domodedovo, Šeremetjevo, Žukovski ja Vnukovo lennujaamades, samuti Jaroslavli ja Nižni Novgorodi lennujaamas.

Putin tegi esimese külaskäigu Kurski oblastisse pärast Ukraina sissetungi

Venemaa režiimijuht Vladimir Putin tegi kolmapäeval väidetavalt visiidi Kurski oblastisse, mis oli tema esimene külaskäik oblastisse pärast Ukraina sissetungi piirkonda 2024. aasta augustis.

Väidetavalt kohtus Putin Kremli avaldatud videos piirkonna sõjaväe juhtkonnaga, külastades Kurski oblastis seni avalikustamata komandopunkti.

Putini visiit Kurski oblastisse leidis aset seoses Vene vägede pealetungiga piirkonnas, kus nad on väidetavalt taastanud kontrolli umbes 86 protsendi alade üle, mille Ukraina üksused oma sissetungiga olid hõivanud.

Vene väed on sisenenud Sudžasse, mis on Ukraina võimu all olev oluline tugipunkt Venemaa piirialal Kurski oblastis.

Videos näeb Putinit esimest korda pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta veebruaris kandmas sõjaväeriietust ülikonna asemel, mida ta tavaliselt sõjaväelastega kohtumisel kannab. Rõivaste valik jäljendab Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski stiili, kes on kogu sõja vältel keeldunud ülikonda kandmast.

Putin put on a military uniform for the first time in a very long time.

Reportedly, he has visited Kursk region although it hasn't been confirmed. pic.twitter.com/HhLIc0Iwka — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 12, 2025

Ukraina sõjavägi pole väiteid Putini käigust Kurski oblastisse avalikult kommenteerinud.

Ukraina vägede juhataja Oleksandr Sõrskõi ütles esmaspäeval, 10. märtsil, et otsene ümberpiiramine Kurski oblastis asuvaid Ukraina üksusi ei ohusta, kuid nad asuvad ümber soodsamatele kaitseliinidele.

Sõrskõi lisas kolmapäeval, et Ukraina hoiab kaitset Kurski oblastis nii kaua, kuni see on mõistlik ja vajalik.

Ukraina algatas piiriülese sissetungi Kurski oblastisse 2024. aasta augustis, vallutades esialgu umbes 1300 ruutkilomeetrit Venemaa territooriumi. Sellest ajast peale on Põhja-Korea vägede poolt tugevdatud Vene väed pidevalt Ukraina vägesid tagasi surunud.

Seitse kuud kestnud lahingute käigus on Vene relvajõud Kurski oblastis kaotanud peaaegu 55 000 sõjaväelast, neist üle 22 000 hukkunu, väitis Sõrskõi kolmapäeval.

Zelenski sõnul peab Ukraina suurendama oma relvade suutlikkust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul peab Ukraina suurendama oma relvade suutlikkust, et Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemidest ja õhutõrjest mööda minna.

Zelenski võttis teemal sõna pärast sõjatehnoloogia erinõupidamist.

"Täna pidasin ülemjuhataja koosoleku, mis keskendus tehnoloogiale ehk eelkõige meie droonidele ja nende kaugrünnakuvõimele. Analüüsisime nende hiljutisi kasutamisi, rünnakute tõhusust ja meie kõige tõhusamaid droonimudeleid. Kohtumisel osalesid sõjaväeametnikud, valitsuse esindajad ja kõige olulisematena kaitsetööstuse tootjad. Arutasime täna paljusid tehnilisi üksikasju: meie relvade tõhustamise võimalusi, Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteeme ja õhutõrjet," rääkis Zelenski kolmapäeval oma igaõhtuses pöördumises.

"Arutelud keskendusid ka droonide tootmise suurendamisele, mis nõuab rahvusvaheliste partnerite lepinguid, rahastamist ja investeeringuid. Ukraina tootjad esitlesid konkreetseid tehnoloogilisi lahendusi. Kümne päeva pärast on kavandatud järelkohtumine, et hinnata edusamme," jätkas riigipea.

Zelenski sõnul on droonide tootmine ja pidev moderniseerimine Venemaa heidutamiseks ja Ukraina pikaajalise julgeoleku tagamiseks kriitilise tähtsusega.

"Ja see on ka meie rahvusvaheline eelis ehk kuidas me suudame pärast seda sõda julgeolekut eksportida. Juba praegu on meie sõpradel üle maailma suur huvi Ukraina arenduste, meie võimekuste ja meie tehnoloogia vastu. Ukrainlased on selles sõjas näidanud, kui palju suudavad droonid positsioonide kaitsmiseks ja inimelude päästmiseks ära teha. Samuti näidanud, kui oluline on pidevalt arendada mehitamata relvi. Pärast sõda on see ühtlasi üheks meie majanduslikuks eeliseks," lisas president.

Nüüd on Zelenski sõnul vaja tõsta Ukraina relvade kasutamise efektiivsust.

"Kõik, mis Ukraina julgeoleku jaoks praegu saavutatakse, töötab Ukraina jaoks aastaid ja aastakümneid," lisas riigipea.